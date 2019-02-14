Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu: Real Madrid ve Tottenham avantajlı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu Ajax-Real Madrid ve Tottenham-Borussia Dortmund maçları ile devam etti. Hollanda'da, zorlu Ajax deplasmanında sıkıntı çeken Real Madrid maçı 2-1 kazanmayı başarırken Tottenham ise evinde ağırladığı Dortmund'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

AJAX-REAL MADRID: 1-2

Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın gediklisi Real Madrid, Ajax'ın çok etkili başladığı ve zaman zaman oyun olarak ezici üstünlük kazandığı karşılaşmada sendelese de düşmedi. Madrid ekibi 60. dakikada Karim Benzema ile öne geçti. Ev sahibi Ajax, 75. dakikada Hakim Ziyech ile beraberliği sağladı ancak 87. dakikada Marco Asensio'nun golüyle Real Madird mücadeleyi 2-1 kazandı.

Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) gelen uyarı sonucu iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, pozisyonda ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti. Böylece VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND: 3-0

Takımlarını desteklemek için Tottenham deplasmanına gelen Borussia Dortmund taraftarları | Fotoğraf: Alex Nicodim/AA

Gecenin diğer maçında İngiltere'nin Tottenham takımı, Wembley Stadı'nda ağırladığı Almanya ekibi Borussia Dortmund'u 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada Fernando Llorente'nin attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.

İki karşılaşmanın rövanşı da 5 Mart'ta oynanacak.

MANCHESTER UNITED-PSG: 0-2

Son 16 turunda önceki gün oynanan diğer maçlarda Roma, sahasında Porto'yu 2-1 yenerken PSG deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.

PSG, Old Trafford'da Neymar ve Edinson Cavani'den yoksun çıktığı maçta 53'te Presnel Kimpembe'nin golüyle öne geçti. Kylian Mbappe, 60'ta attığı golle sonucu belirledi. Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, 89'da kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Manchester United, Ole Gunnar Solsjkaer teknik direktörlüğe geldiğinden bu yana çıktığı 12. maçında ilk yenilgisini aldı.

ROMA-PORTO: 2-1

Fotoğraf: Claudio Pasquazi/AA

İtalyan ekibi Roma, Portekiz şampiyonu Porto'yu sahası Olimpico'da ağırladı. 70 ve 76'da Nicolo Zaniolo'nun golleriyle 2-0 öne geçen Roma, 79'da Adrian'ın golüne engel olamadı. Porto böylece umutlarını rövanş maçına taşıdı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTANIN PROGRAMI

Son 16 turunda haftaya oynanacak maçlarsa şöyle:

19 Şubat:

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

SON 8, MART AYINDA BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

(SPOR SERVİSİ)