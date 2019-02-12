Oyuncular Sendikası: Sansüre uğrayan meslektaşlarımızın yanındayız

Oyuncular Sendikası, Kürt Tiyatro Günleri’nin yasaklanmasına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Valilikler aracılığıyla oyunların yasaklanmasını kabul etmedikleri ifade edilen açıklamada “Amed Şehir Tiyatrosunun ‘Tartuffe’, Teatra Jiyana Nû’nun ‘Tenê Ez’ ve Tiyatro Mencel’in ‘Kozik’ adlı oyunlarının yasaklanma gerekçesini, 2019 yılı Türkiyesine yakıştıramıyoruz” denildi.

‘SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ’

Yıllardır sahnelenen oyunların, yasaklanmasının anlaşılır olmadığı vurgulanan açıklamada “Oyuncular ve oyunlar üzerindeki baskıların acilen sonlandırılmasını talep ediyor, her zamanki gibi konunun taraflarından bilgi aldığımızı, gerekli kayıtları oluşturduğumuzu ve süreci takip ettiğimizi yineliyoruz. Sansüre uğrayan tüm meslektaşlarımızın dün olduğu gibi bugün de ama ve fakat demeksizin yanında olduğumuzu yineliyor ve buradayız diyoruz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana İl Örgütü tarafından düzenlenecek olan Kürt Tiyatro Günleri, valilik kararıyla yasaklanmıştı. “Kamu güvenliğini tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklanan organizasyonun 10-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu. Etkinlikte Amed Şehir Tiyatrosunun Tartuffe, Teatra Jiyana Nu’nun Tene Ez ve Tiyatro Mencel’in Kozik adlı oyunları sahnelenecekti. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Kürt Tiyatro Günleri’ne ‘kamu güvenliği’ yasağı