Kadın tiyatrocular: Ana dilimizde sanat yapmamız engelleniyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana İl Örgütü tarafından, “Kültürel soykırım politikalarına karşı özgür sanatı büyüterek direniyoruz” şiarıyla organize edilen Kürt Tiyatro Günleri valilik tarafından “Kamu güvenliğini tehdit ettiği” gerekçesiyle yasaklanmıştı.

13 Şubat’ta “Kozik” adlı Kürtçe oyunla sahne alması planlanan Mencel Tiyatro’nun kadın oyuncuları, olağanüstü hal (OHAL) dönemi ve sonrasında sanata yönelik baskı ve sansüre dikkat çekerek, sansür ve baskının en çok da Kürtçe yapılan sanata yönelik olduğunu söyledi.

TİYATRO NASIL TEHDİT OLABİLİR?

2 yıldır tiyatro oyuncusu olarak sahne aldığını dile getiren Dilvin Abi, “OHAL ile birlikte Kürt tiyatrolar ve sanata dair ne varsa kapatıldı. Tiyatroya başladığım zaman sahne bulamıyorduk. Devlet Tiyatrosundan yer istedik; fakat bize sudan bahanelerle sahne verilmedi. Bu, aslında bir sansür yöntemidir. Daha sonra kendi çabamızla Mencel Tiyatrosunu açtık. Burada bir buçuk yıldır baskıya ve sansüre karşı alternatif tiyatro yapıyoruz” diye konuştu. Valiliğin gerekçesine işaret eden Abi, “Bizim gidip tiyatro yapmamız nasıl kamuoyunun güvenliğini tehdit edebilir?” diye sordu. Abi, alternatif sanatı üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

‘TİYATROYU BIRAKMAYACAĞIZ’

“Kozik” oyununun kardın oyuncular tarafından sahnelendiğine dikkat çeken, oyunun rejisi Berivan Budakbeyoğlu ise, “Ne zamana kadar bu engelleme ve baskılar sürecek? Ana dilimizde sanat yapmamız engelleniyor. Biz her şeye rağmen tiyatroyu bırakmayacağız. Ne olursa olsun sahnede olmaya devam edeceğiz. Yasaklara karşı Kürt Tiyatrosunu sahiplenmeye çağırıyoruz” dedi. (Van/MA)