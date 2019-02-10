Kürt Tiyatro Günleri’ne ‘kamu güvenliği’ yasağı

HDP Adana İl Örgütü tarafından organize edilen Kürt Tiyatro Günleri, Adana Valiliği tarafından ‘kamu güvenliğini tehdit ettiği’ gerekçesiyle yasaklandı. 10-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikte Amed Şehir Tiyatrosu’nun Tartuffe, Teatra Jiyana Nu’nun Tene Ez ve Tiyatro Mencel’in Kozik adlı oyunları oynanacaktı. Valiliğin kararına karşı 4 ayrı kentte eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.

YOK SAYMA EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR

Amed Şehir Tiyatrosu Diyarbakır’da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada konuşan oyuncu Özcan Ateş, yaklaşık 2 yıldır hem Kürt Tiyatrosu’na hem de alternatif sanat üreticilerine yönelik yasaklama ve sansürün olduğunu belirterek, “Şu anda sahnede olmamız gerekirken basın açıklaması yapmak zorundayız. Binlerce Kürdün yaşadığı bir kent olan Adana’da Valilik “il sınırları içinde huzur ve güvenliğin kişi dokunulmazlığının ve kamu esenliğinin sağlanması için tedbir almak üzere” oyunlarımızın oynanmasını engellemiştir. Buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Çünkü 2 yılı aşkın bir süredir zaten adı konulmamış bir yasaklama var. Sadece Kürt tiyatrosuna değil tüm alternatif sanat üreticilerine karşı negatif bir tutum var. Kendinden olmayanı yaşatmama ve yok sayma eğilimi devam ediyor” dedi.

KÜRTÇE OYNANINCA TEHLİKELİ Mİ OLUYOR?

Kendilerine karşı yapılan bu baskı ve yasaklara karşı muhalif çevrelerin de sessiz kalmasına da tepki gösteren Ateş, “Kendini muhalif olarak tanımlayan çevrelerin bile ölü taklidi yaptığı bir dönemden geçiyoruz. İstanbul’da CHP’li belediyeler salon vermiyor. Hangi tarihte olursa olsun “yasak” demiyorlar ama bir şekilde bitmeyen mazeretleri var. İnsanların kendi dilinde ve kültüründe etkinlik düzenlemesi teşvik edilmesi gerekirken yasaklanıyor. Moliere’in, Brecht’in oyunları Kürtçe oynanınca daha mı tehlikeli oluyor? Yoksa etkinliği HDP düzenlediği için mi yasaklanıyor?” diye sordu.

Öte yandan yaşanan duruma dair Adana’da Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İstanbul’da Mezopotamya Kültür merkezinde (MKM) Van’da Tiyatro Mencel’de de açıklama yapılarak, yasaklamaya tepki gösterildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)