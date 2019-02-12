KHK mağdurları: OHAL Komisyonu derhal kaldırılmalı

Haklarında bir soruşturma dahi olmamasına rağmen keyfi ve hukuksuz şekilde görevlerinden ihraç edilen emekçiler, süreci uzattığı ve hukuksuzluğun devam etmesine hizmet ettiğini belirttikleri OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kaldırılması talebiyle Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve sitesi partilerin genel başkanlıklarına mektup gönderdi. Yaşanan hukuksuzluğun aileleriyle birlikte yüz binlerce kişiyi etkilediğinin altını çizen emekçiler mağduriyetin bir an önce sona erdirilmesini istedi.

KHK Mağdurları, Eğitim Sen ve İHD'nin çağrısı ile Adliye PTT önünde bir araya gelen emekçiler, savunmaları bile alınmadan ihraç edildiklerini belirterek bir an önce görevlerine dönmeyi ve OHAL Komisyonu yerine hukukun işletilmesini istediler.

‘HUKUKA ULAŞMAMIZIN MANTIKLI BİR SEBEBİ KALMADI’

Basın açıklamasını okuyan Eğtim Sen Adana Şube Başkanı İrfan Doğan, "Bu uygulamanın gerekçesi OHAL şartlarında karar süreçlerini hızlandırmaktı. Çünkü yakın tehlike olduğu varsayılıyordu. Darbe girişiminin üstünde iki yıl geçmiş, girişim büyük oranda hukuksal bir sürece dönüşmüş ve OHAL kaldırılmışken kararname mağdurlarının hukuka ulaşmasının engellenmesinin mantıki ve hukuki bir gerekçesi kalmamıştır" dedi.

İhraç listelerinin savcılarca suç duyurusu kabul edilerek haklarında kovuşturma yürütüldüğünü dile getiren Doğan, "Bu soruşturmalar sonucunda suç şüphesi olanlar mahkemeye sevk edilmiştir. Mahkemeler bu kişiler hakkında karar vermişlerdir. Sonuçta bir grup hakkında hiçbir işlem yapılmamış, bir grup hakkında kovuşturma yer olmadığına, bir grup hakkında ise beraat ile sonuçlanan kararlar verilmiştir" dedi.

Mahkemece hakkında tutuklama ya da mahkumiyet kararı verilenlerin hukuki süreçte yargılandığını söyleyen Doğan, "Bunun dışında kalan binlerce kişinin görevine iade edilmesinin önünde herhangi yasal bir engel kalmamıştır" diye konuştu. (Adana/EVRENSEL)

İhraç edilen emekçiler için düzenlenen forumda ortak mücadele vurgusu