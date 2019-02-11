İhraç edilen emekçiler için düzenlenen forumda ortak mücadele vurgusu

KESK İzmir Şubeler Platformu ‘Hukuksuz İhraçlar Adalet İstiyor’ başlıklı forum düzenledi. Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezinde düzenlenen foruma HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslamoğlu, barış imzacısı Melek Göregenli konuşmacı olarak katıldı.

Forum açılışında konuşan KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hülya Baran Ulaşoğlu hukuksuz şekilde ihraç edilenlerin işlerine geri dönmeleri için mücadelenin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç'ın moderatörlüğünü yaptığı forumun ilk konuşmacısı olan Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL Komisyonu ile yaptığı görüşmeleri aktardı. Gergerlioğlu, OHAL Komisyonunun hukuki bir kritere sahip olmadığını, Anayasa'yı ihlal eden, kişi hak ve özgürlüklerini yok sayan bir komisyon olduğunu, yapılan görüşmelerde de sordukları sorulara hukuki bir yanıt alamadıklarını vurguladı. Konuşmasında, OHAL Komisyonu kararlarında yüzde 3 olan işe iade oranının KESK'in mücadelesi ve demokratik kamuoyunun baskısı ile yüzde 7'ye çıktığını belirterek, siyasi nitelikte olan komisyonun yapılan kampanyalar, eylem ve etkinlikleri takip ettiğini söyledi. Gergerlioğlu, Adana'da farklı siyasi anlayışlardan KHK ihraçların oluşturduğu platformun örnek bir çalışma sergilediğini, OHAL Komisyonunun teşhiri için bu tür çalışmaların yaygınlaşmasının önemli olduğunu söyledi.

Barış imzacısı olduğu için ihraç edilen akademisyenlerden Melek Göregenli ise ihraçların sosyo-psikolojik durumlarına dikkat çekerek, KESK'li olmaktan gurur duyduğunu, yapılan maddi dayanışmanın çok anlamlı olduğunu söyledi. İktidarın insanların hayal gücünü yok etmek istediğini söyleyen Göregenli, “Hayallerimizden vazgeçmemeliyiz” dedi.

OHAL komisyonunda yer alan Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslamoğlu da kapitalizmin küresel olarak gelişiminin şimdiki aşamasında popülizme teslim olduğunu ve otoriter rejimlere dönüştüğüne dikkat çekti. Siyasal mücadelenin birleştirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyen İslamoğlu, yerel seçimlere değindi. AKP'nin 2017 referandumunu kazanmadığını ve bunun farkında olarak Başkanlık sistemine sarıldığını söyleyen İslamoğlu, mücadele birleştirilirse başkanlık sistemine karşı olan yüzde 50’nin yüzde 70’lere çıkmasının önünde engel olmadığını ve AKP'nin kaybetmeye mahkum olduğunu söyledi.

Forumun soru ve tartışma bölümünde OHAL Komisyonunun işleyişi, siyasal mücadelenin birleştirilmesi ve dayanışma sorunları tartışıldı. Bu bölümde ihraç edilenlerin iş sorunu ve yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin tartışmalar yürütüldü. (İzmir/EVRENSEL)



İHRAÇLARA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Fotoğraf: Evrensel

Eğitim Sen Çorlu ve Ergene temsilcilikleri KHK ile ihraç edilen eğitim emekçilerinin işe geri alınması talebiyle eylem yaptı. 2017 yılının şubat ayında Tekirdağ’da 32 Eğitim Sen üyesi emekçinin ihraç edildiği hatırlatılan eylemde, çözüm adresi olarak gösterilen OHAL Komisyonundan da sonuç alınamadığı bildirildi.

Çorlu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eyleme eğitim iş kolunda örgütlü sendikalar, kitle örgütleri ve siyasi partiler destek verdi. Halkın da ilgi gösterdiği eylemde konuşan Eğitim Sen Çorlu Temsilcisi Şükrü Civelek “Bizler demokratik bilimsel ve laik eğitimi savunduk, savunuyoruz. Sendika üyelerimizi bunun için ihraç ettiler” dedi. Eğitim Sen Şube Başkanı Özdemir Kavak’ın süreçle ilgili bilgilendirme yaptığı eylemde, ihraç edilen iki eğitimci de yaptıkları konuşmalarla mücadeleye devam edeceklerini bildirdiler. Eğitim Sen Ergene Temsilcisi Sibel Deniz de iktidarı eleştirerek ihraç edilenlerin geri alınmasını istedi. (Çorlu/EVRENSEL)