İran soğanları satışta: İthal soğan 4 yerlisi 5 lira

Kuru soğanda gümrük vergisinin 28 Şubat’a kadar sıfırlanması sonrası Van’ın İran’a açılan Kapıköy gümrük kapısından ithal soğanlar da girmeye başladı. Yaklaşık 10 gündür ithal soğanların geldiğini belirten işçiler, günlük 3-4 TIR’ın sınırdan geçiş yaptığını söyledi. Her TIR’ın ortalama 22-23 ton aldığını belirtilirken, gelen ithal soğanlar Van’a giriş yaptıktan sonra Türkiye’nin diğer kentlerine gönderiliyor.

İthal soğanlar Van’da 4 liradan tezgahlardaki yerini alırken, yerli soğanlar ise 5 liradan satılıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Faruk Biner, “Şu anda İran’dan yoğun bir şekilde kuru soğan ithal ediyoruz. Belli bir süresi var. 28 Şubat son tarih ama bu süre uzatılabilir. Bizim aldığımız bilgiye göre soğanın toptan satış fiyatları 3 lira civarında” dedi.

SOĞANLAR SORUNLU

Öte yandan İran’dan gelen ithal soğanlara Van’da talep oldukça az. Manavlar gelen kuru soğanların çok kalitesiz olduğunu belirterek, “İran soğanlarında fire çok. Bir torba soğanın çoğunu, bozuk veya yumuşamış olduğu için eliyoruz. Bizim yerli soğanlar daha iyi ve kaliteli. Belki bekleme süreleri olduğu için bu sorunlar yaşanıyor” diye konuştu. (Van/DHA)

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