07 Ocak 2019 23:13

TFF Başkanı Demirören, 'kulüplere banka desteği' sistemini anlattı

Yıldırım Demirören, kulüplerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için hazırladıkları sistemin yeni bir borçlanma olmadığını söyledi.

TFF Başkanı Demirören, 'kulüplere banka desteği' sistemini anlattı

Yıldırım Demirören | Fotoğraf: İbrahim Laleli/DHA

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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile katıldığı televizyon programında kulüplerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için hazırladıkları sistemi konuştuç

    A Spor'da yayınlanan programda konuşan Demirören, kulüplerin ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Kulüplerimiz hepsi batık. Normal bir iş yeri gibi bankaya gitseler çoğu kredi alamaz, kapıdan bile giremez. 10 milyar civarında bir borç konuşuyoruz. Sistem mevcut borcu yapılandırma şeklinde olacak, yeni bir borç yok." yorumunu yaptı.

    'DÖRT BÜYÜKLERİ KURTARMAYA ÇALIŞMIYORUZ'

    Aynı sistemin İspanya'da uygulandığını ve İspanyol kulüplerinin başarılı olduğunu anlatan Demirören, şöyle devam etti:

    "Yapılan doğru örneği alarak talimatlarımızı değiştireceğiz. Biz bugün puan silme ve küme düşmeye kadar cezalar verebiliyoruz. Buna Süper Lig kulüpleri de bütün kulüpler de girecek. Puan silme, küme düşürme ve lisans vermemeye kadar gideceğiz. Sivasspor, Kasımpaşa Göztepe, Başakşehir çok az borçla veya sıfır borçla gidiyor. Bu kulüplerimize bir teşvik, ödüllendirme adı altında bir şey yapalım. Bu demek değil ki yarın borçlanmayacaklar."

    Yıldırım Demirören, cezalandırma sisteminin borçlanıp, bütçeye uymayanlar için uygulanacağını vurgulayarak, "Dört büyük kulüp de sistemin içine gireceği için 'Ben Türkiye'de şampiyon olayım, UEFA'ya gitmeyeyim' diyemeyecek. Çünkü onlar da sistemin içine girecek. Dört büyük kulübü kurtarmayı çalışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bu sistemle rekabetin eşitleneceğini belirten Demirören, "Büyük kulüpler borçlanamayacak. Herkes kendi içinde büyüktür. Bir lira birisi için büyüktür; 10 lira birisi için büyüktür. Artık herkes eşit şartta mücadele edecek. Başkanken ben de hata yaptım, başkaları da yaptı. Bunu takip edeceğiz. Kulüp başkanı ve yönetimi kendi dönemiyle ilgili sorumlu olmalı." şeklinde konuştu.

    'KULÜP YÖNETİMLERİNE EL KOYMAK YOK'

    Hüseyin Aydın ise kulüplerin yönetimlerine el koyma gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getirdi.

    Türkiye'deki kulüplerinin gelirlerinin yüksek olduğunu vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

    "Bugün büyük kulüpler diye adlandırdığımız takımlarımızın yıllık gelirleri 600 milyon lira civarındadır. Dünyanın en değerli 10 liginden birisi. Problem önceki yıllardan geliyor. Bir kulübün geliri var, bir de faaliyet giderleri var. Sonra o birikmiş faiz var. Faiz de ödeniyor. Faiz ödenince yetmiyor. Anapara da ödenmeli. Bugün kulüplerin büyük çoğunluğu sadece faizin belli bir kısmını ödeyebiliyor. Bütçede kontrol gücü kaybedilmiş."

    Hüseyin Aydın, kulüplerin daha rahat hareket etmesini sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, "Böyle olunca altyapıya hizmet edecekler. Biz 'iyi yöneticilik yapacağım, ülke puanını arttıracağım' diyenlerle yürüyeceğiz. Hiçbir kredinin silinmesi söz konusu değil. Faiz hiç konuşmadık. Diyelim ki X kulübünde dört banka var. Sisteme katılacağız. Teminatları bölüşeceğiz. Biz bunu yaparken her kulübün farklı farklı yapısı var. Bütçesi eksi verene ödemesiz dönem vereceğiz belki. Belki hiç vade vermeyeceğiz. Çok başarılı yönetilen kulüplerimiz de var. Başarılı yönetenleri ödüllendirmek gerek." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'de 15'in üzerinde finansal kuruluşun kulüpleri kredilendirdiğinin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

    "Süper Lig'deki kulüplerimiz, nakit akış tablolarını bize getirecekler. Lider banka olarak onları koordine ediyoruz. Hangi finansal kuruluşta, kimin ne kadar kredisi varsa, o bankayla yan yana geleceğiz. Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz." (AA)

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