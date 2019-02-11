Türkiye’deki UH-1 tipi helikopter kazaları

İstanbul Çekmeköy’de Kirazlı Mahallesi’nde 4 askerin hayatını kaybettiği helikopterin modeli de UH-1 çıktı. ABD'nin artık kullanmayı bıraktığı ve Vietnam savaşıyla simgeleşen bu helikopterler Türkiye'de daha önce de pek çok kazayla gündeme gelmişti.

UH-1’ tipi helikopterler, ABD ordusu tarafından Vietnam savaşında kullanılıyordu. Helikopter, ABD’li Bell firması tarafından üretilen askeri amaçlı taşıma, nakliye, kargo helikopteridir. UH-1 Iroquois adıyla bilinir. Türkiye silahlı kuvvetlerinde en çok kullanılanlar ise Agusta – Bell AB205 ve UH-1H tipleridir.

İlk uçuşunu 20 Ekim 1956’da yapan UH-1’lerin ilk kullanılmaya başlandığı tarih 1959’dur. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmayı bırakmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri de UH-1 tipi helikopteri 2020 yılında envanterinden çıkarmayı planlıyor.

TÜRKİYE'DE 214 HELİKOPTER VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2018 yılı itibariyle 59, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda Agusta-Bell AAB205 69, UH-1H 86 olmak üzere toplam 214 adet helikopter bulunuyor.

UH-1 tipi bir helikopter de en son 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da düşmüştü.

TÜRKİYE'DE YAŞANAN KAZALAR

Türkiye’de daha önce yaşanan UH-1 tipi askeri helikopter kazaları şöyle:

8 Kasım 2002 - Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda 2'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.

16 Mart 2006 - Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 kilometre uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker yaşamını yitirirken olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.

10 Nisan 2006 - Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü 3 askeri personel yaşamını yitirdi.

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgeye düşmesi sonucu 5 subay yaşamını yitirdi.

26 Kasım 2018: Teknik arıza yaşayan UH-1 tipi helikopter evin çatısına düştü. Olayda helikopter bulunan 5 kişilik uçuş ekibinden kurtulan olmadı.

UH-1 ÖZELLİKLERİ

Ağırlık:

Yüksüz: 2.363 kg

En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg

Uzunluk:

Gövde: 12,77 m

Tamamı(rotorla): 11.62 m

Yükseklik: 4,42 m

Rotor çapı: 14,63 m

Mürettebat:1-2

Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye

En Yüksek Hız: 204 km/sa.

Hizmet Tavanı: 3.840 m

Uçuş Yüksekliği: 4.280 m

Menzil: yaklaşık 510 km (HABER MERKEZİ)