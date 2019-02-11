13. Aykut Kence Evrim Konferansı sona erdi

ODTÜ BİYOGEN ve Evrim Ağacı tarafından düzenlenen ve iki gün boyunca evrim konusunda tartışmaların yürütüldüğü 13. Aykut Kence Evrim Konferansı (AKEK) sona erdi. Katılan öğrenciler konferansın evrimi sadece anlatmanın ötesinde uygulamalarını göstermesi konusunda da başarılı bulduklarını belirtti.

Vivaldi Park Otel’de gerçekleşen konferansın ikinci gününde Prof. Ferhat Kaya “Bir İnsan Atası Fosili Nasıl Keşfedilir?” başlıklı sunumunda kendisinin de çalışmalarda bulunduğu Afar bölgesinin insanların atalarının yoğunlukla yaşadığı bir yer olmasından ötürü yapısından ve özelliklerinden bahsetti. Kaya, Afar Bölgesi’nde kendisin de içinde bulunduğu ekibin yaptıkları fosil çalışmalarını, bu çalışmaların dayandığı tarihi ve fosil alanlarının bulunmasında hangi aşamaların izlendiğini anlattı. Kaya, yaptıkları çalışmalar sırasında kurdukları kampları ve günlük yaşamı da aktardı.

Gül Deniz Salalı ise avcı-toplayıcılığın tarihini anlattığı “Avcı-Toplayıcılarda Kültürel Evrim” başlıklı sunumunda, çalışmasının da odağı olan Mbendjele kabilesinin özelliklerini ve kültürel evrimi genel hatları itibari ile anlattı. Kültürel evrimin bir sonucu olarak sosyal yapıdan bahseden Salalı, sosyal yapının sağladığı birikimini Mbendjele kabilesinin bitkileri kullanımındaki ustalığı ile örnekledi. Salalı, sosyal öğrenimin bir gereği olarak insanların taklit etme becerisine ve bunun kabiledeki çocukların eğitimi ile arasındaki ilişkisine dikkat çekti.

EVRİMİ ANLATMANIN YANINDA UYGULAMA KONUSUNDA DA BAŞARILI

Sunumların ardından konferansa katılan öğrenciler Evrensel’e konuştu. Kocaeli Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi Meryem, konferanstaki avcılık-toplayıcılık ve evrim ilişkisi konulu sunumların daha çok ilgisini çektiğini söyledi. İnsan toplumunun nasıl geliştiği konusunun disiplinler arası bir konu olduğunu belirten Meryem, böceklerin ve hayvanların gelişimi üzerine olan sunumların da dikkat çekici olduğunu söyledi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencileri de insanların geçmiş yaşamlarını inceleyen sunumları beğendiklerini ve avcı-toplayıcılardaki kültürel evrim konusundaki sunumun ön açıcı olduğunu düşündüklerini söyledi.

ODTÜ Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Latife Atar ve Elektrik Elektronik Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Berkay İpek ise konferansı, evrimi anlatmanın yanı sıra uygulamalarını göstermesi bakımından da başarılı bulduklarını belirtti. (Ankara/EVRENSEL)