HDP, Hasankeyf'te silinen seçmen kayıtlarını YSK'ye taşıdı

Metin YOKSU

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde 16 Ocak’ta AKP’nin mevcut belediye başkanı Abdulvahap Kusen’i aday olarak belirlemesinin ardından 204 seçmenin kaydı silindi. Silinen oyların yanı sıra 122 seçmen kaydının yapıldığı ortaya çıktı. Silinen ve eklenen seçmen kayıtları 17 Ocak tarihinde fark edildi. HDP’nin buna karşı ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı itirazlar reddedildi. HDP, bunu üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

"İTİRAZA AKP'LİLER İTİRAZ ETTİ"

İl ve ilçe seçim kurullarının itirazları reddetmesine ilişkin konuşan HDP Hasankeyf İlçe Eş Başkanı Salih Çakar, ilçede silinen seçmen kayıtlarının özellikle kendi seçmenleri olduğunu belirterek, "Hasankeyf'te 204 seçmen kaydı silindi. Bu seçmenlerin birçoğu da Hasankeyf'in en köklü aileleridir. Oysaki eklenen 122 seçmen ise Hasankeyf'e çeşitli vaatler ile birlikte getirilen ve burası ile herhangi bir irtibatı bulunmayan kişilerdir" dedi.

AKP adayının işlettiği bir lokantada 20’nin üzerinde seçmen kaydı bulunduğuna ilişkin yaptıkları itirazların önce kabul edildiğini dile getiren Kaçar, "İtirazlar önce kabul edildi, ardından ise reddedildi. Çünkü AKP'liler de bizim yaptığımız itiraza, itiraz etti. Ardından ise İlçe Seçim Kurulu'nun talimatıyla birlikte kolluk kuvvetleri yerinde tespit yaptı. Ama bu sırada bu kişilere bilgi verildi ve kolluk kuvvetlerinin gittiği saatte o kişiler, o lokantada hazır bulundu. Odalar numaralandırılmış ve ev görüntüsü verilmiştir" dedi.

İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI İTİRAZI REDDETTİ

Yaptıkları tüm itirazların reddedildiğini anlatan Kaçar, "İlçe seçim kuruluna yaptığımız iki itiraz reddedildi. Ardından İl Seçim Kurulu'na da itirazda bulunduk. Burası da aynı şekilde itirazlarımızı kabul etmedi. Şimdi konuyu genel merkezimiz Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı" diye konuştu.

Yapılanlara rağmen ise Hasankeyf'te kazanacaklarını vurgulayan Kaçar, "Tüm bunlara rağmen biz seçim çalışmalarımızı eş başkan adaylarımız ile kapı kapı gerçekleştiriyoruz. Kazanacağız, çünkü dört dönemdir burada olan AKP Hasankeyf'e yıkımdan ve ekonomik sorundan başka bir şey getirmedi. Burada esnaf ne yapacağını bilemez bir hale getirildi. Biz Hasankeyf'i birlikte kazanarak yeni bir Hasankeyf'i hep birlikte kuracağız" şeklinde konuştu. (Batman/MA)

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