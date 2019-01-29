HDP’nin itirazına ret: Diyarbakır'da 1640 seçmen oy kullanamayacak

Diyarbakır’ın 9 ilçesinde 1656 seçmen kaydının dondurulmasına karşı ilçe seçim kurullarının ardından İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz da reddedildi. HDP’li Edip Binbir, konuyu YSK’ye taşıtacaklarını söyledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 4 Ocak ile 17 Ocak tarihleri arasında askıya çıkarılan seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ardından Diyarbakır’da seçmen kayıtlarının dondurulduğu ortaya çıkmıştı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Kulp’ta 946, Çermik’te 47, Çınar’da 368, Çüngüş’te 2, Dicle’de 40, Hani’de 226, Hazro’da 4, Kocaköy’de 19, Yenişehir’de ise 4 seçmen kaydı dondurulmuştu.

İL SEÇİM KURULUNA İTİRAZ

Seçmen kayıtlarının dondurulduğu ilçelerde ilçe seçim kurullarına itirazlarda bulunulmuştu. Ancak Kulp ilçesinde 2011 yılından bu yana aynı adreste ikamet eden HDP İlçe Eşbaşkanı Mehmet Abidin Karaman’ın dışında yapılan bütün itirazlar reddedilmişti. Ret kararı üzerine HDP Diyarbakır İl Örgütü, 26 Ocak’ta İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

GEREKÇE: SOMUT BELGE SUNULMADI

İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz, Hani ve Dicle ilçelerinde tamamen reddedilirken, Kulp ilçesinde ise 25 kişinin itirazı kabul edildi. İl Seçim Kurulu’nun 28 Ocak 2019 ve 2019/9 sayılı kararında, “Kulp ilçesinde 23 sayfalık itirazların, somut belge sunmadıkları gerekçesiyle oy çokluğu ile reddine karar verildiği görülmüştür” denildi.

İTİRAZ YSK’YE TAŞINACAK

İl Seçim Kurulu’nun verdiği ret kararının Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden HDP Diyarbakır İl Yöneticisi Edip Binbir, bunu Kulp ilçesinde HDP İlçe Eş Başkanı Mehmet Abidin Karaman’ın itirazının kabul edilmesi; ancak eşininkinin reddedilmesi örneğiyle ortaya koydu.

Halkın seçme hakkının elinden alındığını dile getiren Binbir, itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıyacaklarını söyledi. (Diyarbakır/MA)

Bir evde 52 seçmen çıktı, seçim kurulu şikayeti reddetti