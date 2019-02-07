İşçi Partisi lideri Corbyn, Başbakan May'e Brexit şartlarını sundu

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Theresa May'e Brexit anlaşmasına destek vermek için 5 koşul sıraladığı mektup yazdı. Corbyn'in koşulları arasında AB ile kalıcı bir gümrük birliğine gidilmesi, işçi haklarında AB ile aynı düzeyin korunması ile AB'nin çevre ve eğitim gibi alanlardaki kurumlarına katılım yer aldı.

Corbyn, May'e gönderdiği mektupta Brexit konusundaki taleplerini sıralayarak, bu koşulları karşılayan bir anlaşmaya destek vermeyi vadetti. Corbyn'in mektubunda yer verdiği 5 koşulu AB ile kapsamlı ve kalıcı bir gümrük birliğine gitmek, tek pazarla uyumlu olmak, işçi haklarında Avrupa Birliği (AB) ile aynı düzeyi korumak, AB'nin çevre, eğitim ve sanayi düzenleme ajanslarına katılmak ile Avrupa Yakalama Kararı başta olmak üzere güvenlik iş birliğini sürdürmek oluşturdu.

BAŞBAKAN MAY "TEDBİR MADDESİ" İÇİN BRÜKSEL'DE

Başbakan May parlamentonun 15 Ocak'ta reddettiği Brexit anlaşmasını revize edebilmek için Brüksel'de temaslarda bulunuyor. May, anlaşmanın Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesini" değiştirmeyi amaçlıyor.

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İngiltere parlamentosunun değiştirilmesini talep ettiği madde, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti. May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışacak.

Tedbir maddesi İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek gümrük birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına da tabi kalmasını öngörüyordu.

Maddeye karşı çıkanlar bunun İngiltere'yi süresiz bir şekilde fiili AB üyesi tutacağını ve Kuzey İrlanda'yı da İngiltere'den koparacağını ileri sürüyordu.

Brexit Avrupa’nın gündeminden düşmüyor

YENİ OYLAMA EN GEÇ 14 ŞUBAT'TA

Başbakanlık, Theresa May'in 13 Şubat'a kadar değiştirilmiş bir anlaşmayı parlamentoya sunacağını, bunun da reddedilmesi durumunda ertesi gün yine hakkında değişiklik teklifleri verilebilecek bir önerge vereceğini açıkladı.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. Normal sürecin işlemesi durumunda ülke 29 Mart'ta anlaşmayla veya anlaşmasız olarak AB’den ayrılmış olacak.

May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti. (HABER MERKEZİ)