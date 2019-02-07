İsveç’te sahte Türkiye pasaportu alarmı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Devlet Televizyonu (Svt), Göçmen Bürosunun gelişmiş teknikle yapılmış sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarının kullanıldığı bilgisi üzerine Türkiye’den gelen mültecilerin pasaportlarını özel incelemeye aldığını açıkladı.

Göçmen Bürosunun geçtiğimiz yılın sonbaharından bu yana yaklaşık 400 civarında pasaportu özel olarak incelediği belirtildi.

YÜZDE 10’U SAHTE ÇIKTI

Göçmen Bürosu İltica Bölüm Başkanı Magnus Bengtsson, Svt’ye “Sonbahardan bu yana yaklaşık 400 pasaportu inceledik, onların küçük bir bölümü, yaklaşık yüzde 10’u sahte” dedi.

“Herkes böyle iyi kalitede yapamaz. Bunu yapabilmek için oldukça iyi aletler ve tekniği bilmek gerekir” diyen Bengtsson, pasaportlardaki kimlik bilgilerinin değiştirildiğini söyledi.

Svt’nin ulaştığı bilgi ve belgeler Göçmen Dairesine Avrupa’nın bazı ülkeleri ve Türkiye’deki bir ABD temsilciliği tarafından sahte Türkiye Cumhuriyeti pasaportu kullanıldığı uyarılarını yapıldığını gösteriyor.

MAHKEMELERE UYARI YAPILDI

Göçmen Dairesinden Göteborg’de bulunan İdare Mahkemesine gönderilen bir elektronik mektupta mahkemenin iltica taleplerini kabul etmeden pasaportu incelemesi isteniyor.

Göçmen Dairesi, Vergi Dairesine de sahte pasaportlar hakkında uyarıda bulundu ve sahte pasaport kullananları polise bildirdi.

15 TEMMUZ SONRASI İLTİCA SAYISI ARTTI

Gömen Dairesinin internet sitesinde yayımlanan istatistikler 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’den gelip iltica edenlerin sayısında belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. 2015 yılında 253 kişi iltica talebinde bulunurken bu sayı 2016 yılında 738’e, 2017’de de 872’ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 493 kişi iltica talebinde bulundu.

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