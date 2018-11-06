İsveç Dışişleri Bakanı'na Türkiye’de tutuklu İsveçliler için mektup

İsveç Sol Parti Milletvekili, Türkiye’den çıkmaları yasaklanan ve cezaevlerinde tutulan İsveç vatandaşlarının serbest bırakılmaları için çağrı yaptı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Margot Wallström’e bir mektup yazarak Türkiye’den çıkmaları yasaklanan ve cezaevlerinde tutulan İsveç vatandaşlarının serbest bırakılmaları için girişimde bulunmalarını istedi.

Hükümet kurma çalışmalarının sürmesinden ve yeni hükümetin henüz kurulamamış olmasından dolayı soru önergesi yerine mektup yazmayı tercih ettiğini söyleyen Kakabaheh, aynı zamanda Türk vatandaşı olan ve sayıları tam olarak bilinmeyen İsveçlilerin Türkiye’den çıkışlarının keyfi gerekçelerle engellendiğine dikkat çekti.

İsveç Sol Parti Milletvekili Kakabaveh, geçtiğimiz ay tutuklanan İsveç vatandaşı Hamit Biten ve 1,5 yıldan beri pasaportuna el konularak Türkiye’yi terk etmesi engellenen Vedat Güzel’in durumları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

'HDP’DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDUĞU İÇİN TUTUKLANDI'

Kakabaveh, 1992 yılından beri İsveç’te yaşayan Hamit Biten’in geçtiğimiz ayın sonlarında Diyarbakır’da temelsiz suçlamalarla göz altına alındıktan sonra tutuklandığını hatırlattı: “Amaç hukuki bir dayanak olup olmadığına bakılmaksızın HDP üyelerini baskı altına almak” dedi.

Ziyaret amacıyla Türkiye’ye giden Vedat Güzel’in hakkında bir dava olmamasına karşın ülkeden çıkışının defalarca engellendiğini söyleyen Kakabaveh, Biten’in tutuklanmasının yurt dışında yaşayan muhalefeti sindirmek için yapıldığını belirtti.

Kakabeveh mektubunda Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye’den çıkışı yasaklanan ve tutuklu bulunan İsveç vatandaşları için girişimde bulunmasını istedi.

İsveç Devlet Radyosu’nun Ekot Haber Servisi, bu yılın Mayıs ayında Antalya’ya tatile giden ancak 15 Ocak 2017 tarihinden beri Türkiye’den çıkmasına izin verilmeyen İsveç vatandaşı Vedat Güzel’in durumunu gündeme getirmişti. Ekot, aynı durumda olan 3 İsveç vatandaşıyla görüşme yapmasına rağmen söz konusu kişiler haberi yapan Ekot Muhabiri Beşir Kavak, Evrensel’in sorusu üzerine 10 civarında İsveç vatandaşının Türkiye’den çıkmasının yasaklandığını belirlediklerini söylemişti.

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