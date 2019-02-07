Ulaştırma Bakanından "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ısrarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 9 kişinin yaşamını yitirdiği Ankara YHT tren kazası ile ilgili "Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" ifadelerini yine kullandı. Bakan, Ankara-Sincan arasındaki sinyalizasyon çalışmalarının şubat, Ankara-Kayaş arasındaki çalışmaların mart sonunda tamamlanacağı söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri Kurumunda (BTK), Bakanlığın "2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı hedefleri"ne ilişkin düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Ankara'da yaşanan yüksek hızlı tren kazası ile ilgili soruşturmanın sürdürüğünü söyleyen Turhan, "Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon çalışmalarımız Şubat ayı sonunda tamamlanıyor. Ankara-Kayaş arasında ise Mart sonunda tamamlanacak. Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir. Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları'nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.

"6 BİN KM'LİK DEMİRYOLU HATTINI SİNYALİZASYONSUZ ÇALIŞTIRIYORUZ"

Turhan, "6 bin kilometrelik demiryolu hattını, sinyalizasyonsuz çalıştırıyoruz. Sinyalizasyon işlemleri bu ayın sonunda bitince hızlı tren işletmeciliği yaptığımız Sincan tarafı, sinyalli olarak hizmet vermeye başlayacak. Hızlı tren işletim sistemine göre çalışacak. Sinyal olmadığı için yüksek hızlı tren sistemine göre işletilmiyordu. Konvansiyonel sisteme göre işletiliyordu" dedi.

13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapmakta olan YHT ile yol kontrolünden dönen klavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucunda 3’ü demiryolu çalışanı olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

Kazanın sinyali, proje dahilinde sinyalizasyon sistemi için gerekli ödeme yapılmasına rağmen 24 Haziran seçimleri öncesinde 12 Nisan 2018’da sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan Başkentray'ın açılmasıyla verilmişti.

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"KANAL İSTANBUL İÇİN ÇED RAPORUNU BEKLİYORUZ"

Turhan, Kanal İstanbul'un ÇED rapor onayını beklediklerini, ÇED onayının ardından ihale ilanına çıkacaklarını bildirdi.

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AVRASYA TÜNELİ

Tepkiler üzerine "sehven" yayınlanmış denilen Avrasya Tüneli zammına ilişkin konuşan Turhan, yüksek kur açıklaması yaptı: "Yılda iki defa belirleniyor. Kur değişikliği nedeniyle firmalarımız bize müracaat etti. Biz de Hazine'deki arkadaşlarımızla inceliyoruz. Görevli şirketler yüksek faiz ödemekle karşı karşıya. Bunun üzerinde çalışıyoruz" (HABER MERKEZİ)