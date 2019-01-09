BTS, Ankara YHT hattında yaşanan tren kazasına ilişkin raporu açıkladı

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Ankara’da yaşanan tren faciasına ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Sendika Genel Başkanı Hasan Bektaş, kazanın sorumlusunun demiryolu politikalarını siyasi kazanca göre belirleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğunu söyledi. Kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon olmadan açıldığını hatırlatan Bektaş, kazanın sinyalinin hattın açıldığı ilk gün verildiğini söyledi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), 13 Aralık’ta Ankara’da yaşanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) Faciası ile ilgili raporunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapmakta olan YHT ile yol kontrolünden dönen klavuz trenin Marşandiz istasyonunda çarpışması sonucunda 3’ü demiryolu çalışanı olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi de yaralanmıştı.

'SORUMLULAR ULAŞIM POLİTİKALARINI BELİRLEYENLER'

BTS üyesi TCDD çalışanlarından oluşan bir kurul tarafından hazırlanan raporu açıklayan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, tüm dünyada demiryollarının en güvenli ulaşım yolu olarak kabul edilmesine rağmen Türkiye’de demiryollarının sık sık kazalarla gündeme gelmesinin ardında siyasi iktidarın uyguladığı demiryolu politikaları olduğunu ifade etti. Facia sonrasında kazanın tüm sorumluluğu alt düzeydeki personele yüklenmek istendiğini aktaran Bektaş, esas sorumluların ulaşım politikalarını belirleyenler olduğunu söyledi.

Yaşanan kazanın tek başına ele alınamayacağını belirten Bektaş, TCDD’de çalışan personel sayısının sürekli azaltıldığı, vekaleten atamalarla likayakat ve bilgi sisteminin bozulduğu ve demiryolu projelerinde önceliğin siyasi kazanca verildiğini söyledi.

KAZANIN SİNYALİ 12 NİSAN’DA VERİLDİ

Bektaş, “Ankara’da 13 Aralık 2018’de yaşanan kazanın sinyali, proje dahilinde sinyalizasyon sistemi için gerekli ödeme yapılmasına rağmen 24 Haziran seçimleri öncesinde 12 Nisan 2018’da siyasi şov uğruna sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan Başkentray’ın açılmasıyla verilmişti” dedi. Gülermak-Kolin ortaklığının Başkentray projesini sinyalizasyon sisteminin yazılımı dahi olmadan teslim ettiğini ifade eden Bektaş, TCDD’nin de “kısmi geçici kabul”le projeyi onaylamısının siyasi baskılar sonucu olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

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Ayrıca Ankara Garı'nda 17 demiryolu hattı ve bir yardımcı manevra yolu kuşak hattı bulunduğunu kaydeden Bektaş, gar sahasına yapılan alışveriş merkeziyle hat sayısının 13'e düşürüldüğünü söyledi. Yapımı devam eden Ankara-Sivas-Kayseri YHT hatları bitirilip açıldığında daha da sıkışık bir durum yaşanacağını uyarısında bulunan Bektaş, son yaşanan tren faciasında alışveriş merkezi ağırlıklı tasarlanan Ankara YHT Garı'nın kazaya fiziki ortam sağladığını dile getirdi. Bektaş, “Ankara ATG Gar Sahası özellikle gece aydınlatmaları, hatların numaralandırmaları ve görüş mesafeleri, fren mesafesinden daha kısa mesafede ve yetersiz, alanda manevra hzimetlerinde çalışanlar saha içinde insani çalışma koşullarından yoksundur” dedi.

'SİNYALİZASYON TAMAMLANMADAN ÇALIŞMAMALI'

Kazanın baş sorumlusunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğunu söyleyen Bektaş, yeni kazaların önüne geçilmesi için TCDD üzerindeki siyasi baskının ortadan kalkması, sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan kazanın yaşandığı hatta YHT ve banliyö trenlerinin çalışmaması, liyakatsız atamalara son verilmesi ve TCDD Meslek Lisesi’nin yeniden açılarak yetişmiş eleman ihtiyacının giderilmesi gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)