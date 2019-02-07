EYT'li işçi yazdı: Kim çift dikiş kim türedi?

EYT’li bir işçi

Gebze

“Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde erken emeklilik yükünü milletimizin sırtına, ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı? Erken emekli olacak ondan sonra kendine göre başka bir işte çalışmaya devam edecek. Çift dikiş, türedi bunlar.” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın biz EYT’lilere söylediği sözler...

Ben Gebze’de 26 yıldır değişik fabrikalarda çalışmış, halen Gebze Organize’de çalışan, emeklilik hakkı gasbedilmiş, 48 yaşında EYT’li bir işçi olarak bu mektubu yazıyorum. Bizler Gebze EYT’li işçiler olarak 3 Şubat Pazar günü Gebze’de geniş katılımlı bir toplantı yaptık. 10 Şubat’ta Ankara’da yapacağımız toplantıya en geniş katılımın hazırlığını konuştuk. Toplantımız benim için verimli ve coşkulu geçti. Bu mektupla bazı düşüncelerimi anlatmak istiyorum.

Biz Gebzeli işçiler 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin acısını yaşadığımız günlerde, bir gecede Ecevit hükümeti ve Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın eliyle emeklilik yaşı yükseltilerek bizlerin mezarda emeklilik dediğimiz yasa çıkarıldı. Bu da yetmedi AKP döneminde emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yine yükseltildi. 1 ocak 2008 yılında ilk kez sigortalı olan genç işçi kardeşlerimizin ancak 65 yaşını doldurduğunda emekli olabilecekleri bir yasa yapıldı. Yine yetmedi olur da emekli olabilirsek daha düşük bir emekli maaşı alalım diye 2008 kasım ayında emekli maaş hesaplaması da değiştirilerek aslında emekli olduktan sonra çalışmaya mecbur bırakıldık. Şimdi ben bu mektup ile uzmanlara soruyorum. Örneğin bu emekli maaşı hesaplaması değişmeden önce 25 yıl primi asgari ücretten yatan bir işçi kardeşimiz ne kadar emekli maaşı alacaktı, yasa değiştikten sonra yani 2008 kasımından sonra emekli olan ne kadar emekli maaşı alıyor? Lütfen rakam olarak belirtsinler az mı çok mu?

Çalışırken asgari ücret ve biraz üstü maaş alan emekli olduğunda 1000 lira ile geçinemeyip çalışmak zorunda bırakılan bizler mi çift dikiş türedi oluyoruz? Bize bunu diyenler peki bakanlara, danışmanlarına ne yaptılar? Hem maaşlarını alacaklar hem de emekli maaşlarını alacaklar sahi bu bakanların danışmanların maaşları ne kadar, emekli maaşları ne kadar, herhalde asgari ücret değildir... Bize çift dikiş türedi diyenler kendileri olunca çift maaş kararnamesini imzalayıverdiler. Esas çift dikiş bu değil mi? Ama biz EYT’liler olarak hakkımızı aramaya kalktığımızda gasbedilen emeklilik hakkımız için sesimizi çıkardığımızda hükümet bizi hor görüyor, aşağılıyor demediğini bırakmıyor. Neredeyse biz EYT’lilere vatan haini bile diyenler bile var.

Ya biz hırsızlık mı yapıyoruz, vergi mi kaçırıyoruz? Hak etmediğimiz bir şey mi istiyoruz? Bize resmen türedi diyorlar. Ben bu fabrikaya yıllarımı vermişim primimi doldurmuşum. 48 yaşındayım, ömrümü çalışarak geçirdim. Kazanılmış emeklilik hakkımı niye gasbettiniz? Maaş hesaplamasını niye değiştirdiniz? Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bunun için bir araya gelip birleşiyoruz. Bunun için 10 Şubat’ta Ankara’dayız. Hakkımızı arıyoruz. Bir de bize çift dikiş diyorlar. Kim çift dikiş belli, kimin bir eli yağda bir eli balda belli. Emekliye ne maaş veriyorlar ne yapacak emekli? Keyfinden mi 55 yaşından sonra başka işe girip çalışacak? Aklından zoru mu var emeklinin?

Ha bir de Allah aşkına bugün kim 38 yaşında emekli oluyor? Niye böyle gerçek olmayan şeyleri söyleyip biz EYT’lileri karalamaya çalışıyorlar? Biz hakkımızı istiyoruz, kimseden bir şey dilenmiyoruz. Ekonomik kriz oluyor fatura biz işçilere, ülkede darbeler oluyor fatura biz işçilere... Zor günlerde hepimiz aynı gemideyiz lafı ama iş pasta dağıtmaya gelince pastayı alanlar hep zenginler, patronlar olmuyor mu?

Ama gasbedilen emeklilik hakkı sadece işe giriş tarihi 1999’dan önce işe giren biz EYT’lileri ilgilendirmiyor. Bütün işçileri yakından ilgilendiriyor. Bugünkü mevcut yasayla hangimiz 65 yaşına kadar çalışabiliriz? Bunun için genci, EYT’lisi bütün işçiler bu soruna sahip çıkıp birlikte hareket etmeliyiz. Bunun için haydi 10 Şubat’ta Ankara’ya.

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