Emeklilikte yaşa takılanlar Flormar işçilerini ziyaret etti

Sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişe geçen Flormar işçilerini ziyaret eden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), birlikte mücadele vurgusu yaptı.

EYT’liler, kozmetik firması Flormar’da sendikalaştıkları için işten atılan ve direnişlerinde 262. günü geride bırakan işçileri ziyaret etti. Burada işçilere seslenen emekçiler, 3 Şubat’ta Gebze Zümrüt Düğün Salonu’nda bir araya geleceklerini vurgulayarak Flormar işçilerini de buluşmalarına davet etti.

Flormar işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ifade eden EYT’liler, mücadelenin birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Flormar işçileri de dayanışma duygusunun önemli olduğunu ifade ederek, “Beraber olursak hepimiz kazanırız” dedi.

Gebze’de 3 Şubat’ta bir araya gelecek olan EYT’liler, Gebze Zümrüt Düğün Salonunda buluşma düzenleyecek. Gebze, Çayırova, Darıca’da örgütlenmeye devam eden EYT’liler, 3 Şubat’ta Gebze’de yapacakları etkinliği, 10 Şubat’ta gerçekleşecek büyük Ankara buluşmasının bir parçası olarak ele alıyor. (Gebze/EVRENSEL)

"Emeklilikte yaşa takılan" emekçiler Gebze’de buluşuyor