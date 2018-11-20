GÄ±da-Ä°ÅŸ: TayaÅŸ'tan atÄ±lan iÅŸÃ§iler geri alÄ±nsÄ±n!

4 ay önce fabrika yönetiminin iÅŸçileri istediÄŸi bölümde çalÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n önünü açan kaÄŸÄ±da imza atmadÄ±ÄŸÄ± iÅŸ kanununun 25/2’nci maddesiyle iÅŸten atÄ±lan Lütfü Kartal için DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ sendikasÄ±, fabrika önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada konuÅŸan GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, “Ä°ÅŸveren, yöneticiler, müdürler, amirler ÅŸunu iyi bilsinler ki bundan sonra atÄ±lan iÅŸçiler sahipsiz kalmayacak. Bunun hesabÄ±nÄ± er ya da geç verecekler” dedi.

TayaÅŸ GÄ±da’nÄ±n önünde yapÄ±lan açÄ±klamaya yine sendikal haklarÄ± için 190 gündür 200 metre ilerideki fabrika önünde direnen Flormar iÅŸçileri de destek verdi. “Flormar TayaÅŸ omuz omuza”, “Sendika hakkÄ±mÄ±z engellenemez”, “AtÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nsÄ±n” ve “Patronlara köle olmayacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±na, Petrol-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Ahmet Kabaca, Petrol-Ä°ÅŸ Genel Örgütlenme ve EÄŸitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, DÄ°SK/Cam Keramik-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Birol SarÄ±kaÅŸ, DÄ°SK/Cam Keramik-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Ergin Ay, EÄŸitim Sen Gebze Åžube yöneticileri, TMMOB Gebze TemsilciliÄŸi yöneticileri, Emek Partisi MYK Üyesi TarÄ±k Erkan ve Emek Partisi Gebze Ä°lçe Örgütü katÄ±ldÄ±.

TayaÅŸ GÄ±daâ€™dan atÄ±lan iÅŸÃ§i: YaÄŸmurda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ler, bir suyu Ã§ok gÃ¶rdÃ¼ler

‘TOPLU HAREKET ETMEDEN HAKLARIMIZI KORUYAMAYIZ’

Fabrika önünde konuÅŸan GÄ±da-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Seyit Aslan, fabrikada 3 yÄ±la yakÄ±n süredir çalÄ±ÅŸan üyelerinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ± kabul etmediklerini belirtti. TayaÅŸ GÄ±da’da sendikal baskÄ±larÄ±n son bulmasÄ± gerektiÄŸini belirten Aslan, “Sendikal çalÄ±ÅŸmalara aktif katÄ±lan üyemizden angarya iÅŸler dahil görevi olmayan iÅŸlerin yapÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸtir. TayaÅŸ GÄ±da, bu keyfi tutuma karÅŸÄ± çÄ±kan, kendisinin yapmasÄ± gereken iÅŸler dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸleri yapmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden üyemizi iÅŸten atarak sendikaya kaÅŸÄ± tutumu esas olarak gizlemeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

Ä°nsanca yaÅŸam ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± için sendikal mücadelenin önemine vurgu yapan Aslan, “Söz konusu iÅŸçiler olunca yasalar gecikiyor, mahkemeler iÅŸlemiyor, adalet geç tecelli ediyor. Bizlerin örgütlenmeden, toplu hareket etmeden haklarÄ±mÄ±zÄ± koruyamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmemiz lazÄ±m. AtÄ±lan Lütfü arkadaÅŸÄ±mÄ±z, daha iyi ücret almak için, daha onurlu ve insanca yaÅŸam için sendikal mücadeleye katÄ±ldÄ±. Bizler de eski hukukun, eski adaletsizliÄŸin iÅŸlemeyeceÄŸini ifade etmeye geldik. ÖrgütlülüÄŸümüze, sendikal haklarÄ±mÄ±za, mücadelemize sahip çÄ±karsak daha güzel günler için, daha adaletli ve insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için örgütlülüÄŸümüzü tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘BUNUN HESABINI ER YADA GEÇ VERECEKLER’

FotoÄŸraf: Evrensel

Kölece çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, anti-demokratik uygulamalara dur diyeceklerinin altÄ±nÄ± çizen Aslan, “Ä°ÅŸveren, yöneticiler, müdürler, amirler ÅŸunu iyi bilsinler, bundan sonra atÄ±lan iÅŸçiler sahipsiz kalmayacak. Bunun hesabÄ±nÄ± er ya da geç verecekler. Siz iÅŸçiler onurunuzla, alÄ±n terinizle ekmeÄŸinizi kazanmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorsunuz ama baÅŸÄ±nÄ±zdaki bir avuç kiÅŸiler sizlerin emeÄŸini sömürerek, haklarÄ±nÄ±zÄ± çiÄŸneyerek köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yorlar. ArtÄ±k buna hep birlikte dur diyeceÄŸiz. Bu kölece çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na, bu anti-demokratik uygulamalara dur diyeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±.

PETROL-Ä°Åž GENEL SEKRETERÄ° KABACA: YANINIZDA OLACAÄžIZ

Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Petrol-Ä°ÅŸ sendikasÄ±nÄ±n Genel Sekreteri Ahmet Kabaca ise TayaÅŸ GÄ±da patronlarÄ±na “Bu iÅŸçilerin anayasal ve demokratik haklarÄ±na neden tahammül edemiyorsunuz?” diye sordu. TayaÅŸ GÄ±da iÅŸçilerine “Asla yalnÄ±z deÄŸilsiniz” diye seslenen Kabaca, “Örgütlü çalÄ±ÅŸmak sizin hakkÄ±nÄ±z, bu mücadeleden çekinmeyin, korkmayÄ±n. Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak biz GÄ±da-Ä°ÅŸ’in ve TayaÅŸ emekçilerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Burada gerekli her türlü mücadeleyi birlikte vereceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 KasÄ±m 2018 21:56

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