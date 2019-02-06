Gezici, 7 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, yerel seçimlerdeki oy eğilimlerini belirlemek üzerine 7 büyükşehirde kamuoyu araştırması yaptı. Ankara, İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Aydın, Hatay genelinde 26-27 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre; İstanbul, Ankara, Aydın ve Hatay'ı AKP adayı, Adana'yı MHP adayı alıyor. Bursa'da yarışı CHP adayı, Mersin'de İYİ Parti adayı önde götürüyor.

Gezici'nin anketine göre kazanması öngörülen adayların tahmini oy oranları şöyle:

İstanbul’da Binali Yıldırım: Yüzde 54.2

Ankara’da Mehmet Özhaseki: Yüzde 52.2

Adana’da Hüseyin Sözlü: Yüzde 57.7

Bursa’da Mustafa Bozbey: Yüzde 48.8

Mersin’de Burhanettin Kocamaz: Yüzde 33.2

Aydın’da Mustafa Savaş: Yüzde 52.2

Hatay’da İbrahim Güler: yüzde 53.8

24 HAZİRAN TAHMİNLERİ TUTMAMIŞTI

Gezici Araştırma Merkezi'nin 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı anketler ise isabetli olmamıştı. Seçim öncesi sonuçları açıklanan son ankete göre iktidar Meclis'te çoğunluğu kaybedecek, adaylar Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce ikinci tura kalacaktı.

Gezici partilerin oy yüzdelerini şöyle tahmin etmişti:

AKP: 43.6

CHP: 26.7

MHP: 5.3

İYİ Parti: 10.1

HDP: 12.1

Saadet Partisi: 1.8

Diğerleri: 0.4

Gezicinin cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçlarına ilişkin tahminleri ise şöyleydi: