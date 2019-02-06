Özgül Nakış işçileri düşük zam dayatmasına karşı iş bıraktı

İstanbul Bahçelievler’de Özgül Nakış’ta 12 saat çalışan ve ücretlerine zam isteyen nakış işçileri, patronun düşük zam dayatmasına karşı iş bıraktı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Gökdere Sokak’ta faaliyet gösteren, 25’e yakın çalışanı bulunan Özgül Nakış’ta 12 makineci 2 vardiya sorumlusu iş bıraktı. Evrensel'e bilgi veren işçiler, “12 saat çalışıyoruz, 2600 civarında maaş alıyoruz. 8 saat çalışılan yerlerde 350 lira zam yapıldı, biz de 450 lira zam istedik. Ama patron 300 lira zam önerdi. Üstelik cumartesi yüzde yüz zamlı mesaiyle çalışıyorduk. Cumartesi çalışmanın da maaş içinde olacağını söyledi. Zaten bunu da çıkarırsak zam 150 liraya denk geliyor. Bu koşullarda çalışma saatini 8’e indirmesini istedik. Bunu da kabul etmedi. Biz de iş bıraktık” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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