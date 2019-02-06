Diyanet'e kadro üstüne kadro

Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli 9 bin 500 personel alımına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018'in Kasım ayında da 8 bin 489 kadro almıştı. Bununla birlikte Diyanetin personel sayısı, 2007 yılından itibaren yüzde 42 arttırarak 120 bin 66’ya çıkmıştı.

Resmi gazetede yayımlanan 9 bin 500 personel alımına ilişkin karara göre, 3 bin kişi Kur'an kursuna, 6 bin kişi imam hatiplere ve 500 kişi ise müezzin kayyım pozisyonlarına alınacak. Personeller 4B statüsünde sözleşmeli olacak. Alımı yapılanlar 4 yıl süreyle başka bir yere atanmayacaklar, 4 yılın sonunda isterlerse bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaklar. (HABER MERKEZİ)

Diyanet'e 8 bin 489 kadro daha verildi

Diyanet’ten "çocuk imam" projesi