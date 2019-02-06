Keçiören Belediyesi'nin AKP'li adayı, AKP'li belediyeyi eleştirdi

AKP ve MHP'nin yerel seçimde Keçiören Belediye Başkanlığı için aday olarak gösterdiği Turgut Altınok, AKP'li Mustafa Ak tarafından yönetilen Keçiören Belediyesi’ni eleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Keçiören Belediye Başkan adayı Altınok, "Keçiörenimizi bir ayağa kaldıralım diyoruz. Keçiören yerde mi diyeceksiniz? Ama gelen sesler var, duyduğumuz sesler var. Pazar bozuldu, parklar bozuldu, uyuşturucu çoğaldı, bir de sokak köpeklerimizden şikâyet var. Pazar esnafı da ‘pazarlar bozuldu' diyor. Keçiören Türkiye'nin en huzurlu ilçesiydi, en az olayın olduğu ilçeydi. İnşallah bu düzen devam edecek" ifadesini kullandı.

Altınok, 1994 yerel seçimlerinde MHP'den, bir dönem Fazilet Partisi'nden, 2004 yılında AKP'den seçime girmiş ve Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. (HABER MERKEZİ)

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