KeÃ§iÃ¶renâ€™de baz istasyonu tepkisi

Ankara KeÃ§iÃ¶renâ€™de halk, mahallelerine baz istasyonu kurmak iÃ§in gelen firma yetkililerine tepki gÃ¶sterdi; dava sonucunun beklenmesini istedi.

Ankara Keçiören Esertepe Mahallesi Åžehit Jandarma AsteÄŸmen Erkan Apalak parkÄ±nda kurulmak istenen baz istasyonuna mahalle halkÄ± tepki gösterdi. Sabah saatlerinde baz istasyonu kurmak için gelen firma yetkililerini engellemek için parkta toplanan mahalle sakinleri, baz istasyonuna karÅŸÄ± dava açtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, mahkeme kararÄ±nÄ±n beklemeleri gerektiÄŸi yönünde firma yetkililerine uyarÄ±da bulundu. Daha önce de benzer giriÅŸimleri engelleyen mahalle sakinleri, baz istasyonunun saÄŸlÄ±ÄŸa zararlarÄ±na dikkat çekerek, mahallelerinde baz istasyonu istemediklerini söyledi. Baz istasyonunu engellemekte kararlÄ± olan mahalleliler, avukatlarÄ±n da gelmesiyle parkta bekleyiÅŸlerini sürdürüyor. (Ankara/EVRENSEL)

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