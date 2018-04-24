Trump, 1915'e 'Büyük felaket' dedi, Ankara tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, Ermeni Soykırımı'nın 103. yıl dönümünde yaptığı açıklamada 'Büyük felaket' tanımını kullandı. Trump'a Ankara'dan tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 yılında gerçekleşen Ermeni Soykırımı için "Büyük felaket"anlamına gelen 'Meds Yeghern' ifadesini kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en kötü kitlesel zulümlerinden biri olan 'Meds Yeghern'de acı çekenleri anıyor ve onurlandırıyoruz. 1915'ten başlayarak bir buçuk milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında öldürülmüş, katledilmiş ya da ölüme yürütülmüştür. Masum hayatların kaybedildiği ve birçok insanın yaşadığı acıları anma konusunda ABD'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Ermeni toplumuna katılıyorum" dedi.

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ABD'de yaşayan Ermeni Diasporası'nı çatısı altında toplayan ABD Ulusal Ermeni Komitesi ise Trump'ın, 'önce Türkiye' politikası izlediğini ve 'soykırım' sözcüğünü anmaktan kaçındığını belirtti.

ABD başkanları, Ermeni Soykırımı'nın yıl dönümünde klasik olarak "Meds Yeghern" ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Bir önceki Başkan Barack Obama da katliamı bu sözlerle tanımlıyordu.

ANKARA'DAN TEPKİ

Ankara ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Ermeni Soykırımı hakkında yaptığı yazılı açıklamada yer alan ifadelere tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1915 olayları hakkında, 24 Nisan 2018 tarihinde yapılan yazılı açıklamada yer alan yanlış ifadeleri ve subjektif tarih yorumunu reddediyoruz" ifadesine yer verildi.

"Türkiye'nin, ABD yönetiminden Osmanlı'nın tüm milletlerinin büyük acılar yaşadığı bu dönemi adil bir yaklaşımla değerlendirebilmesine dair beklentisinin olduğu" belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, Başkan Trump'a aynı dönemde Ermeni isyancıların yer aldığı olaylar nedeniyle katledilen 500 binden fazla Müslümanın bulunduğunu hatırlatırız. Türkiye bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması yoluyla tarihin bu acılı döneminin aydınlatılmasını önermeye devam etmekte olup, arşivlerini araştırmacıların istifadesine açmıştır."

Açıklamada ayrıca, "Birinci Dünya Savaşı şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerinin, bu yıl da 24 Nisan günü, İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törenle hak ettikleri saygıya ve 800 yıllık Türk-Ermeni dostluğuna uygun biçimde anıldığı" yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"ABD yönetimine, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu törene ilettiği ve Türkiye'nin bu hassas konuya ilişkin yaklaşımını yansıtan, Osmanlı Ermenilerinin torunlarına muhatap 24 Nisan 2018 tarihli mesajını dikkate almalarını tavsiye ederiz. Tüm bu hususlarla birlikte, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamanın bu konudaki uluslararası hukuki normlar içerisinde kalmasının ve asılsız soykırım iddialarının dile getirilmemiş olmasının aklıselime uygun bir hareket tarzı teşkil ettiğini düşünüyoruz." (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Nisan 2018 08:45

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