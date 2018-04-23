HDP’li Paylan: Bugünkü suçları durdurup, geçmişten ders çıkarmalıyız

Ermeni Soykırımı’nın üzerinden 103 yıl geçerken, soykırımda hayatını kaybedenler yarın çeşitli etkinliklerle anılacak.

24 Nisan Ermeni Soykırımı’nın üzerinden tam 103 yıl geçti. Soykırımın yıl dönümünde bir kez daha yüzleşme çağrısı yapılırken, Evrensel'e konuşan HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, “103 yıldır, kuşaklardır adalet mücadelesi veriyoruz. Henüz soykırım mağdurlarının ruhlarını o adaletle abat edemedik. Ve kuşaklardır soykırım mağdurları adaletle yüzleşmeden hayata veda ediyorlar.” dedi. “Bugün soykırımla yüzleşme talebimin esas gerekçesi bugün soykırımın devamı olan politikaları durdurmak.” diye devam eden Paylan şu ifadeleri kullandı: “Tabii ki birkaç yıl öncesine kadar ülkede bir barış havası vardı, demokratik adımlar söz konusuyken hiç kimse ölmüyordu ve geçmişle yüzleşme talebini ortaya koyabiliyorduk. Ancak 1915 öncesinde uygulanan politikalara benzer politikalar uygulandığı için bugün suçlar işleniyor ve bugün o soykırımcı zihniyetin devamı olan politikalar uygulanıyor. Bu açıdan öncelikle bugünkü suçları durdurmamız lazım. Geçmişe de bakmamız lazım. Geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkarmamız lazım. Ama maalesef bu noktadan çok uzaklardayız.”

SOYKIRIMIN TANINMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ DE VERİLDİ

Paylan, geçtiğimiz günlerde Mecliste bir kanun teklifi vermiş, 1915 ve devamında olanların Ermeni Soykırımı olarak tanınması, faillerin isimlerinin kamusal alandan kaldırılması ve mağdurların ailelerine Türkiye vatandaşlığı verilmesini istemişti. Soykırım mağdurlarına Türkiye vatandaşlığı verilmesinin, Türkiye’nin geçmişle yüzleşme adına atabileceği önemli bir ilk adım olacağını söyleyen Paylan, “Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, ülkesinden kopartılmış olan bireylerin ailelerine, torunlarına vatandaşlık hakkı verilerek toplumsal barışa da büyük bir katkı sunulacaktır. Sonuç olarak, bu topraklarda yaşanan acıların adının konması ve Soykırım’ın öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tanınması, ülkemizin geçmişle yüzleşmek adına atacağı çok önemli bir adım olacak, Ermeni Soykırımı’nın mağdurları gecikmiş adalete kavuşacaktır.” demişti. Paylan, soykırım faillerinin isimlerin kamusal alanda yer almasıyla, yaşattıkları acıların, travmaların sürekli hatırlatılmasının ve isimlerinin bu şekilde yaşatılmasının, eşitlikçi toplumsal hafızayı yaraladığını ve devletin takip etmesi gereken demokratik ilkelerle örtüşmeyen bir uygulama olduğunu belirtmişti. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Nisan 2018 14:55

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