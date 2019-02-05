Gazeteci Safiye Alağaş hakkında yeni iddianame

Bilgi Teknolojileri Kurumunun (BTK) şikayeti üzerine Jinnews Haber Müdürü Safiye Alağaş hakkında yayımlanan haberlerle “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Gazeteci Alağaş’ın katılmadığı duruşmada, Avukatı Pirozhan Karali hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Jinnews’te yayımlanan haberlerde “Örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 16 Ocak tarihinde hazırlandığını belirttiği birleştirme talepli iddianamenin mevcut dosyayla birleştirildiğini de açıkladı. Birleştirme talepli iddianamenin, Gazeteci Alağaş’a tebliğ edildiği kaydedildi. Alağaş hakkında yayımladıkları haberler nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan birleştirme talepli iddianame, aynı suçlama ile yargılandığı Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya dosyası ile birleştirildi. mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Alağaş yargılandı: Haberlerimiz suç değildir