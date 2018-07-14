BTK istedi, JINNEWSâ€™e 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±'ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±

BTKâ€™nin suÃ§ duyurusu Ã¼zerine JINNEWS Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Safiye AlaÄŸaÅŸ hakkÄ±nda 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapmak' iddiasÄ±yla 5 yÄ±la kadar hapis davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 8 kez sitesini engellediÄŸi JINNEWS hakkÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberlerle “örgüt propagandasÄ±” yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla DiyarbakÄ±r Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine JINNEWS Haber Müdürü Safiye AlaÄŸaÅŸ hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SavcÄ±lÄ±k yürüttüÄŸü soruÅŸturmayÄ± tamamlayarak AlaÄŸaÅŸ hakkÄ±nda “Örgüt propagandasÄ±” iddiasÄ±yla iddianame hazÄ±rladÄ±. DiyarbakÄ±r 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamenin ilk duruÅŸmasÄ± 11 AralÄ±k’ta görülecek.

HABERLER SUÇ SAYILDI

Ä°ddianamede, haberlerde kullanÄ±lan PKK Lideri Abdullah Öcalan ile yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren YPJ üyelerinin fotoÄŸraflarÄ±, Efrîn’e yönelik saldÄ±rÄ±lara dikkat çekilen haberler ve kadÄ±nÄ±n kalemi köÅŸesinde yayÄ±nlanan kimi yazÄ±lar suç delili sayÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede, AlaÄŸaÅŸ hakkÄ±nda “örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

‘KADIN VE ÇOCUK ODAKLI HABERLER YAPIYORUZ’

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r Emniyet MüdürlüÄŸü’ne giderek ifade veren Safiye AlaÄŸaÅŸ, ajansÄ±n kadÄ±n ve çocuk odaklÄ± haber yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “Bizim haber yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, görüÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z herkes kadÄ±ndÄ±r. Özellikle kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nda onlarÄ± maÄŸdur duruma düÅŸüren durumlara dikkat çekiyoruz. KadÄ±nlarÄ±n hikâyelerini, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± haberleÅŸtiriyoruz. Bu haberlerdeki amacÄ±mÄ±z da kadÄ±n ve çocuklarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n daraltÄ±lmasÄ±na dikkat çekmektir. Efrîn’deki saldÄ±rÄ±da kadÄ±n ve çocuklar maÄŸdur oldu. AmacÄ±mÄ±z zarar gören kadÄ±n ve çocuklara dikkat çekmektir” dedi. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 10:27

www.evrensel.net