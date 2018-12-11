Gazeteci AlaÄŸaÅŸ yargÄ±landÄ±: Haberlerimiz suÃ§ deÄŸildir

Jinnews Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Safiye AlaÄŸaÅŸ â€˜terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ±â€™ iddiasÄ±yla hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±: Haberlerin tamamÄ± kadÄ±n ve Ã§ocuklara yÃ¶nelik.

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu’nun (BTK), sÄ±k sÄ±k eriÅŸime engellediÄŸi Jinnews’in yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± haberlerde ‘ terör örgütü propagandasÄ±’ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla DiyarbakÄ±r Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusu üzerine Jinnews Haber Müdürü Safiye AlaÄŸaÅŸ hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±. Ä°lk duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 4’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmada AlaÄŸaÅŸ ve avukatÄ± hazÄ±r bulundu.

GAZETECÄ°LÄ°K FAALÄ°YETÄ°

Ä°ddianamenin okunmasÄ± ardÄ±ndan savunma yapan gazeteci AlaÄŸaÅŸ, hakkÄ±ndaki iddialarÄ± kabul etmeyerek, dosyada yer alan haberlerin gazetecilik faaliyeti kapsamÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. KadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n maÄŸduriyetlerini kamuoyuyla paylaÅŸmak için yapÄ±lan haberlerle ‘örgüt propagandasÄ±’ yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten AlaÄŸaÅŸ, “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z haberlerin tamamÄ± kadÄ±n ve çocuklara yöneliktir. Haberlerimizin yüzde 85’i bu kapsamda ancak dosyaya konu haberlerle bizim gazetecilik faaliyetimiz görmezden gelinmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor” dedi.

MütalaasÄ±nÄ± sunan duruÅŸma savcÄ±sÄ± ise haber sitesinde örgütün ÅŸiddet, cebir ve tehdit içeren yöntemlerinin meÅŸru gösterilerek ‘örgüt propagandasÄ± yapma’ suçunun iÅŸlendiÄŸini ileri sürerek, aynÄ± suç kapsamÄ±nda cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

AVUKAT: BENZER DAVALAR BERAATLE SONUÇLANDI

DuruÅŸma savcÄ±sÄ±nÄ±n mütalaasÄ±na karÅŸÄ± savunma yapan AlaÄŸaÅŸ’Ä±n avukatÄ± Pirozhan Karali, mütalaaya katÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, AlaÄŸaÅŸ’Ä±n daha önce de haberleri gerekçe gösterilerek Van 4’üncü ve DiyarbakÄ±r 8’inci aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinde açÄ±lan davalardan beraat ettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. AlaÄŸaÅŸ’Ä±n söz konusu haberleri yapmadÄ±ÄŸÄ± ve haber müdürü olarak çoÄŸu haberi kontrol bile edemediÄŸini aktaran Karali, müvekkilinin beraatÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme heyeti, AlaÄŸaÅŸ’Ä±n daha önce yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Van 4’üncü ve DiyarbakÄ±r 8’inci aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinde görülen dosyalarÄ±n iddianame ve gerekçeli kararlarÄ±nÄ± isteyerek, duruÅŸmayÄ± Åžubat ayÄ±na erteledi. (HABER MERKEZÄ°)

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