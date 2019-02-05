ABD: Suriye'de yakalanan IŞİD üyelerini alın

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından yakalanan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkeler tarafından alınması çağrısı yaptı.

IŞİD üyelerinin güvenli ve insani koşullarda tutulduğunu belirten Palladino, YPG’nin de yardım ettiği operasyonlar sonucu teslim alınan yabancı uyruklu IŞİD üyelerinin tam sayısını açıklamadı. Ancak sayının 850 civarında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iade edilerek yargılanıp bir an önce cezalarının verilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta SDG’nin gözaltında tuttuğu 130 IŞİD üyesi Fransız vatandaşının birkaç hafta içinde iade edileceği açıklanmıştı. Fransız kanalı BFMTV’ye konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “Fransa’ya geri dönen herkes mahkemeye havale edilecek. Hapse girmelerine gerek olup olmadığına yargıç karar verecek” demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD ile mücadele eden koalisyon üyesi 79 ülkenin katılımıyla 6 Şubat’ta Washington’da bir konferans düzenleyecek. (DIŞ HABERLER)

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