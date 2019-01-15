IŞİD'in Konya emirinin emekli özel hareket polisi olduğu iddia edildi
Aralarında IŞİD'in Konya emiri olduğu öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Fotoğraf: Ertan Kılıç/DHA
Konya'da 2017 yılında terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon sonrasında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda aralarında örgütün "Konya emri"nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.
AA'da yer alan haber göre, 12 Temmuz 2017'de merkez Meram ilçesindeki operasyonun ardından tutuklanarak hakkında dava açılan sanık Mehmet Akif Kök, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.
Kök'ün örgüt hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda aralarında terör örgütü IŞİD'in "Konya emiri"nin de olduğu öne sürülen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden M.A, S.A. ve B.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
EMEKLİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ
Şüphelilerden B.S'nin emekli özel harekat polisi olduğu ve örgütün "Konya emiri" olduğu ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kentte 12 Temmuz 2017'de eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti. Merkez Meram ilçesindeki villada çıkan çatışmada 5 IŞİD'li öldürülmüş, 4 polis hafif yaralanmıştı.
Operasyonun ardından aralarında Mehmet Akif Kök'ün de bulunduğu 10 sanık hakkında dava açılmış, 23 Kasım 2018'de sanıklardan 9'u, 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme heyetince 5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Mehmet Akif Kök'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için tahliyesine karar verilmişti. (HABER MERKEZİ)