İsveç’te 6 IŞİD şüphelisinin yargılanmasına başlandı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te IŞİD’li oldukları belirtilen 6 kişi, bomba yapımında kullanılan maddeleri satın almak ve bulundurmak, IŞİD propagandası yapmak ve IŞİD’e para yardımı yapmakla suçlanıyor. Şüphelilerin yargılanmasına bugün başkent Stockholm’de başlandı.

Şüphelilerin konutlarında patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal maddelerin yanı sıra bir gaz maskesi, bir tabanca kılıfı, 2 süngü, telsizler, çelik yelekler ve bıçakların geçirildiği belirtiliyor.

2 bin sayfalık savcılık soruşturmasında sanıkların “terör örgütü elemanlarıyla whatsapp üzerinden konuştukları, telefonlarına IŞİD’ı öven filmler yükledikleri, Stockholm merkezi ve çevresindeki bazı alış veriş mağazalarının resimleri çektikleri” bilgilerine yer veriliyor.

Savcı, sanıklardan birinin defalarca kullandığı “düğün” kelimesinin “terör eylemi gerçekleştirmek için şifre olarak kullandığını” öne sürüyor. Şüphelilerinden bir diğeri düğün kelimesini “savaşmak” ve “çatışmak” anlamında kullandıklarını kabul ediyor.

REINA KATLİAMCISIYLA AYNI EVDE KALMIŞ

Terör eylemine hazırlanmakla suçlananlardan 5’i Özbekistan diğeri ise Kırgizistanlı. Savcı, 30 yaşındaki Özbekistanlının 1 Ocak 2017 yılında Reina katliamını gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov’la İstanbul’da aynı evde kaldığını belirtiyor.

İddianamade yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki şüpheli, Reina katliamından hemen önce eşi ve iki çocuğunu Türkiye’de bırakarak İsveç’e geldi. Sanık savcılık sorgusunda Reina katliamı gerçekleştiren Masharipov’u tanıdığını reddetti.

6 şüpheli ayrıca terörü finase etmekle de suçlanıyor. Değişik zamanlarda Türkiye’de IŞİD’le ilişkisi olan bir kişiye 60 bin kron gönderikleri belirtiliyor.

DAVA 11 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK

Sanıklardan tamamı kendilerine yönelik suçlamaları reddediyor. Baş sanık durumundaki 46 yaşındaki Özbek, inşaat branşında çalıştığı için kimyasal maddeleri inşa edeceği konutlarda kullanmak için satın aldığını ve düğün kelimesini kızını evlendirmek amacıyla kullandığını öne sürüyor.

Stockholm İlk Mahkemesinin güvenlikli salonunda görülen dava, 11 Şubat günü sona erecek.