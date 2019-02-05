CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

222 gündür cezaevinde olan tutuklu CHP PM üyesi Eren Erdem, "Adalet Orucu" adını verdiği açlık grevi eylemini sonlandırdı. Hakkında yürütülen yargılamaya tepki gösteren Eren Erdem, 29 Ocak'ta açlık grevine başlamıştı.

CHP, açlık grevine başlayan Erdem'e "Adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde o hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz” diyerek eylemi sonlandırma çağrısı yapmıştı.

Eren Erdem'e açlık grevinde olduğu için soruşturma açıldı

8 OCAK'TA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eren Erdem'in 7 Ocak'ta görülen duruşmada, tahliyesine karar verilmişti. Erdem hakkında aynı gün duruşma savcılığınca itirazda bulunulması üzerine üst mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdem, 8 Ocak'ta İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklanmıştı.

İddianamede "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" ve "Göreve ilişkin sırrın açıklanması", "Gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis isteniyor. (HABER MERKEZİ)