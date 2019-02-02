CHP’den Eren Erdem’e "Açlık grevini sonlandır" çağrısı

CHP Parti Meclisi (PM) tutuklu eski CHP milletvekili Eren Erdem’e açlık grevini bırakma çağrısı yaptı.

CHP PM, 6 gündür açlık grevinde olan Eren Erdem hakkında bildiri yayımladı. CHP PM'nin Eren Erdem bildirisini CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde okudu.

Eren Erdem’in 219 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir karar yüzünden cezaevinde olduğu vurgulanan parti meclisi açıklamasında; “Eren Erdem; ceza ve adalet sisteminin çalışmadığı, yasaların işlemediği, hukuka dayanmayan, görüntüde bir yargılamayla özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Arkadaşımız, 25. ve 26. dönem milletvekilimiz, parti meclisi üyemiz, gazeteci eren erdem; işte bu haksızlığa, hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı tepkisini göstermek ve zulme karşı susmamak için altı gün önce açlık grevine başladı. Eren Erdem; altı gündür sadece su ve şekerle besleniyor. ‘adalet orucu’ adını verdiği eylemiyle, Türkiye’de yaşanan tüm hukuksuzluklara karşı mücadele ediyor” denildi.

Eren Erdem’e seslenilen açıklamada şöyle denildi: “Halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu. Dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu diyoruz. CHP PM üyeleri olarak, sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana, ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini dünya duydu Eren! çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde o hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz.” (HABER MERKEZİ)