Eren Erdem'e açlık grevinde olduğu için soruşturma açıldı

218 gündür cezaevinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Eren Erdem'e "Adalet Orucu" adını verdiği açlık greci eylemi nedeniyle soruşturma açıldı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş şu bilgiyi paylaştı:

"Silivri Cezaevi yönetimi, Eren Erdem hakkında 'açlık grevi' yaptığı için soruşturma başlattı. Cezaevinin Erdem'e yaptığı tebligatta, 'Soruşturma sonucu, 1 ile 3 ay etkinliklere katılmama cezası alabileceği' yazıyor. Belli ki; adaletsizlik suç değil; ancak adalet isterken bedenini açlığa yatırmak suç!"

Silivri Cezaevi , @erenerdemnet hakkında "açlık grevi" yaptığı için soruşturma başlattı. Cezaevinin Erdem'e yaptığı tebligatta, "Soruşturma sonucu, 1 ile 3 ay etkinliklere katılmama cezası alabileceği" yazıyor. Adaletsizlik suç değil; adalet isterken bedenini açlığa yatırmak suç! — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 1 Şubat 2019

Yarkadaş, cezaevi yönetiminin Erdem'den üç gün içinde savunma yapmasını istediğini de dile getirdi. CHP'li eski vekil, soruşturmaya gerekçe olarak 5275 sayılı kanunun 40. maddesinin gösterildiğini de sözlerine ekledi.

Tahliye edilmesine karar verilen CHP eski milletvekili Eren Erdem hakkında aynı gün tutuklama kararı çıkarılmıştı. Avukatları jet hızıyla gelen tutuklama kararına itiraz etmiş ancak mahkeme tutukluluğa son vermemişti. (HABER MERKEZİ)