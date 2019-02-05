05 Şubat 2019 11:51
Trafo arızasını onaran DEDAŞ işçisi akıma kapıldı, durumu ağır
Urfa’da DEDAŞ işçisi arıza onarmak için trafoya girdi. Trafoda meydana gelen patlama sonucu akıma kapıldı. İşçinin hayati tehlikesi sürüyor.
Fotoğraf: DHA
Urfa Paşabağı Mahallesi’nde trafo arızası meydana geldi. Bölgeye gelen Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekibindeki Mahmut Öztürk, onarım yaptığı sırada trafoda büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.
Patlama sonucu akıma kapılarak yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan ve vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Öztürk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (Urfa/DHA)
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