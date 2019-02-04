Urfa'da elektrik trafosunda patlama maddi hasara neden oldu

Urfa'da, aşırı ısınan elektrik trafosunun şiddetle patladı. Patlama sonucu trafo yakınında bulunan park halindeki 7 araç, 2 ev ve 1 iş yeri çıkan yangın sonucu maddi hasar gördü.

DHA'nın aktardığına göre, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre elektrik trafosu, aşırı ısınma sonucu büyük gürültüyle patladı.

Fotoğraf: Ali Leylak/DHA

Çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden olan patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Yangın, trafo yakınında bulunan park halindeki araçlarla ev ve iş yerlerine de sıçradı. Yangınla birlikte gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgedeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara ve trafoya müdahalede bulundu. Yaklaşık 40 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, park halinde bulunan 7 otomobil, 2 ev ile 1 iş yerinin hasar gördüğü belirlendi.

Polis ekiplerince olay yerine güvenlik şeridi çekilerek, inceleme yapıldı ve hasar tespit çalışmasına başlandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

Fotoğraf: Hasan Kırmızıtaş/DHA