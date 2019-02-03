ABD'den Venezuela'ya asker gönderme tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Venezuela'ya yönelik askeri operasyon planı olup olmadığına sorusuna "Bunu söylemek istemiyorum ama, kesinlikle bu seçenekler arasında" dedi.

CBS televizyonundaki "Face the Nation" programına katılan Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar önce kendisiyle görüşmek istediğini ama bu talebi reddettiğini de söyledi. Reddetmesinin gerekçesini ise ülkedeki yoksulluğa bağladı: "Ülkeye baktığınızda çok kötü şeyler olduğunu görüyorsunuz. Venezuela dünyanın o kısmının en zengin ülkesiydi. Şu an içinde bulunduğu yoksulluğa, acıya ve suçlara bakın."

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BBC Türkçe'nin haberine göre, Fransa ve Avusturya, Maduro'nun bu akşama kadar yeni bir başkanlık seçimi yapılması çağrısında bulunmaması halinde, Guaido'yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını açıkladı.

ABD, Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu geçici başkan olarak tanıdığını açıklamıştı. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika gibi Avrupa Birliği ülkeleri ise Venezuela’da 8 içinde seçimlere gidilmesi için Maduro Hükümetine süre tanımıştı. Avrupa Briliği ülkeleri taleplerinin yerine getirilmemesi halinde Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı. Maduro başkanlık seçimlerinin ise planlandığı gibi 2025'te yapılacağını söylüyor.

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