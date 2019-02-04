Hacettepe öğrencilerinden Aykut Kence Evrim Konferansı desteği

ODTÜ Rektörlüğünün bu yıl 13. kez toplanacak Aykut Kence Evrim Konferansını ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılacak tadilat bahanesiyle iptal etmesine Hacettepe Üniversitesindeki öğrenci toplulukları tepki gösterdi.

Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Kadın Çalışmaları Topluluğu, Biyoloji Topluluğu, Kitap Topluluğu, Sinema ve Video Topluluğu, Bilim Kültür ve Sanat Topluluğu, Atık Yönetimi Topluluğu, Quir Araştırmaları Topluluğu tarafından yapılan açıklamada konferansın iptal edilmesinin bilime ve evrime karşı açık bir saldırı olduğu ifade edilerek “ODTÜ Biyogen’in yanında olduğumuzu duyuruyoruz. Üniversiteler bilim üreten akademik özgürlüğün olduğu yerler olmalıdır. Tüm üniversite öğrencilerini evrimi susturmak isteyenlere karşı bilimi savunmaya çağırıyoruz!” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ'deki Evrim Konferansı için imza kampanyası

Hükümete salon veren ODTÜ, evrim konferansına bahane üretti