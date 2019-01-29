ODTÜ'deki Evrim Konferansı için imza kampanyası

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Kültür ve Kongre Merkezinde (KKM) düzenlenecek olan 13. Aykut Kence Evrim Konferansı tadilat gerekçesiyle iptal edildi. Karara tepki olarak konferansın düzenleyicilerinden ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ile Evrim Ağacı “ODTÜ Rektörlüğü Evrimi Susturamaz!” başlıklı imza kampanyası başlatarak 3 bine yakın imza topladı. ODTÜ Rektörü Verşan Kök ise etkinliklerin engellenmesi ya da kısıtlanması gibi bir durumun olmadığını savundu.

REKTÖR KÖK: İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

ODTÜ Rektörü M. Verşan Kök, kampanyanın başlatıldığı internet sitesine yazdığı yanıtta, belirli tarihler arasında geçerli bir gerekçe gösterilmeden öğrenci topluluklarının tüm etkinliklerinin iptal edilmesine rağmen öğrencilerin konferansının engellendiğine dair iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve ODTÜ'de gerçekleştirilen hiçbir bilimsel etkinliğin kısıtlanması veya iptal edilmesinin söz konusu olmadığını savundu.

Kök, son dönemde Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilmesi planlanmış bazı etkinliklerin başka mekanlara taşınması gereğinin doğduğunu söylerken buna yol açan gerekçelerden ise bahsetmedi.

13. Aykut Kence Evrim Konferansı için okul içerisinde başka yerler önerildiğini belirten Kök, önerilen yerlerin teknik açıdan konferansı karşılayacak yerler olmadığı iddialarının ise hiçbir bilimsel veriye dayanmadığını öne sürdü. (Ankara/EVRENSEL)

Hükümete salon veren ODTÜ, evrim konferansına bahane üretti