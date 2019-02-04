04 Şubat 2019 09:13

TPI işçileri çalışma koşullarını değiştirmeye çalışıyor

İzmir'deki TPI işçileriyle ve Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin'le sözleşme sürecini konuştuk.

TPI işçileri çalışma koşullarını değiştirmeye çalışıyor

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Turan KARA
    İzmir

    Petrol-İş İzmir Şubesi’nde yeni yönetim, görevi devraldığından bu yana 6 fabrikada birden sözleşme süreci başladı. TPI sözleşmesi ise işçiler için özel bir anlam taşıyor. Hem ücretlerinde artış hem de daha iyi koşullarda çalışmak isteyen TPI işçileri “TPI 2 fabrika kurdu, Hindistan’da buranin 3 katı bir tane daha kuruyor biz hala yerimizde sayıyoruz” diyor.

    İşçilerin kendilerine güvendiğini belirten Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin, “Kabul edilmeyen bir şeye onlara rağmen imza atacak ya da onlara kabul etmeyi zorlayacak bir anlayışı reddederek geldik buraya” diyor.

    Ekonomik krizle birlikte küçük ve yerli işletmelerin, iş yaptıkları tekeller tarafından baskı altına alındığını belirten Orhan Zengin, buna rağmen enflasyon altında kalmamaya çalıştıklarını, görüşmelerin sürdüğü ya da bittiği kimi işletmelerde bunu gösterdiklerini ifade ediyor. Seçimlerin hayli stresli geçtiğini, şubedeki yönetim değişikliğinden sonra “sendikadan istifa” gibi kimi sorunlarla da uğraştıklarını dile getiren Zengin, şimdiye kadar gelinen süreçte herhangi bir “yol kazasına” izin vermediklerini söylüyor.

    Orhan Zengin şubenin örgütlü olduğu fabrikalardaki durumu şöyle anlatıyor:

    - “DYO Gebze ve İzmir’de iki fabrikadan oluşuyor. Gebze yapı boyaları üretiyor, İzmir ise daha çok sanayi ürünlerine boya üretiyor. Gebze’deki fabrika inşaat sektöründeki daralmadan doğrudan etkileniyor. İzmir’de şimdilik böyle bir düşüş yok ama patronlar tarafından bu durum öne çıkarılıyor. Oradaki üretim günlük 9 bin tondan 2 bin 500 tona düştü. Üretimin düşmesi sözleşme sürecinin de zor geçmesine yol açıyor. Gebze’de kendini Flormar direnişi ile göstermiş, direngen, hakları konusunda ısrarcı, yapıcı ve birleştirici olan bir şube var. DYO'da sosyal haklar, mesai, vardiya primleri 90’larda kazanılmış haklara yakın. Çıplak ücret net 2 bin 800 TL civarı. Cumartesi normal çalışmaya ek 1 mesai, 16.00’ya kalma durumunda 5, bayramlarda 5 mesai olarak işleniyor. Ayrıca 1 saat dahi fazladan kalınırsa ek 1 mesai olarak kabul ediliyor. Gündüz vardiyası yüzde 15, gece yüzde 20 zamlı. İşe giriş ücretleri patronun insafına bırakılmış değil. Kıdemli işçilerin aldığı ücretin yüzde 80’i ile başlıyor ve kademeli artışla 4-5 yılda eşitleniyor. Bu, ücretlerin sürekli aşağı çekilmesini önlüyor. Böylece total ücret yıllık bazda artıyor. DYO işçilerinin de en büyük şikayet konularından birisi de adaletsiz vergi oran artışları.”

    - “Enflasyon artışı yabancı sermayeyi tedirgin ediyor, işçilik maliyetlerini artırdığını savunuyorlar. Yerel ürününü iç piyasaya satan üreticiler, ucuz ithal ürünlerin yarattığı piyasa zorlaması altında. Bir işletmemizde sodyum sülfat üretiyoruz. ‘Aynı ürünü dışarıdan alan tüccarlar var, şirket piyasaya satmakta zorlanıyor, pahalı’ diyerek açıklama yapıyor işletme sahibi. Orada sözleşmemiz yüzde 24.5’le bitti. Net 3 bin lira ücrete ulaştık diyebiliriz.”

    - “Bizim örgütlü olduğumuz yerler değil ama metal iş kolunda Fransa, Hollanda gibi birkaç yurt dışı şirket sözleşme geldiğinde ‘Kapatabiliriz işçilik maliyeti çok artmamalı’ diye dayatmış. Yasa hükümleri uygulansın diyerek diğer kazanılmış hakları da gasp etmeye çabalayanlar var.”

    - “Tetrapak büyük ve oturmuş bir işletme, çok uzun yıllardır kurumsal yapısını bozmadı ve işçiye yaklaşımı kötüleşmedi. Burada net 6 bin lira olan ortalama ücret üzerinden enflasyon artı 2.5 aldık.”

    - “Bir başka küçük işletme kumaş kırpıntılarından deterjan yapılıyor. Ünilever’e çalışıyorlar. Ünilever ürünü pahalı bulmaya başlamış. Zaten küçük işletme, piyasa içinde yapabilecekleri sınırlı.”

    TPI SÖZLEŞMESİ İŞÇİLER İÇİN ÖZEL BİR ANLAM TAŞIYOR

    Petrol-İş’in örgütlü olduğu yerlerden biri de TPI Kompozit. TPI sözleşmesi işçiler için özel bir anlam taşıyor. Çünkü işçiler, şube yönetimini oluşturan Orhan Zengin, Mustafa Öngen ve Caner Yıldırım ile 2 sene boyunca tartışarak, neredeyse bir gözün diğerinden sakındığı gizlilikle, büyük kayıplar vermeden, irade kazanarak sendika yönetimini değiştirirken, yeni oluşturdukları sendikal anlayışı test edecekleri bir sürecin de başladığını düşünüyor.

    Şimdiki şube yönetimi, görevi devraldığından bu yana 6 fabrikada birden sözleşme süreci başladı. Yönetim bu süreç içerisinde temsilci seçimlerinin yapılması, kimi eski alışkanlıkların değiştirilmesi gibi konular etrafında mücadeleye girişti. Aynı zamanda bir anda başlayan sendikadan istifalar durduruldu. Başkan Orhan Zengin “İstifayı yaymaya çalışanlara karşı, arkadaşlarımıza bu sendikanın kendilerinin olduğunu anlattık, ikna ettik, bölünmeye geçit vermedik. Yetki sürecini ve dolayısıyla da taslak hazırlıklarını erken başlatmak zorunda kaldık. Biz taslakları hazırladığımızda ekonomi bu durumda değildi. Bu da işimizi biraz zora soktu” diyor. Zengin, sendikadaki yenilenmenin ve işçilerin iradesini göstermesini sağlamanın başarı olduğunu ifade ediyor.

    ORHAN ZENGİN: İŞÇİLER BİZE İNANIYOR

    İzmir Şube yönetimi, hem değişimi tartıştıkları seçim sürecinde hem sonrasında üç kırmızı çizgi çizildiğini söylüyor. Orhan Zengin, “İlki adil ve demokratik temsilci seçimi, ikincisi ücretlerde kümülatif artışa bağlı kesintilerin durdurulması ve ocak bazında ücretli sistem olan kümülatif vergi sisteminden çıkılması, üçüncüsü iki yıllık sözleşme. Seçimler TPI de dahil tüm işletmelerde başarıyla gerçekleşti. Diğer 2 vazgeçilmez için de mücadele ediyoruz. Arkadaşlar sözümüzü tutacağımızdan o kadar eminler ki, ‘Başkan kümülatif ve 2 yıllık tamam, ne zam alacağız onu bekliyoruz’ diyor. Bu maddelerden vazgeçmeyeceğimize inanıyor” diyor.

    İŞÇİLER: İSTEDİKLERİMİZ ŞİRKETİ BATIRMAZ

    TPI işçileri ise şunları söylüyor: “Çok büyük ve kârlı uluslararası bir şirketin işçileri olarak bu üçüncü sözleşmemiz. Petrokimya iş kolunda çalışmanın handikaplarını biliyoruz. Yaptığımız iş ağır ve yıpratıcı. Sürekli sirkülasyon oluyor. Astım, ciğer hastalıkları, boyun ve bel fıtıkları gibi rahatsızlıklar peşimizi bırakmıyor. 20 yıl çalışıp da ıskartaya çıkınca halimiz ne olacak? Biz bu üretim koşullarından kurtulmak istiyoruz. İstiyoruz ki asgari ücretle ölçülen değil onun birkaç katı üstünde ücret hedefimiz olsun. Bu şirketi batırmaz, imkansız da değil.”

    ‘İŞÇİLER KÜMÜLATİF VERGİ HESABINDAN KURTULMAK İSTİYOR’

    Sendika yönetimi hazırladığı taslakta yüzde 30 ücret artışı talep ediyor. İşçiler bunun kendileri için sürpriz olduğunu söylüyor. İşçiler, “Eğer yüzde 30 alınacaksa çok fazla itiraz eden olmaz belki ama onun altında bir rakam alındığında hak ettiğimiz ücretin bu olmadığını düşünürüz. Yüzde 30 bile enflasyon karşısındaki durumumuzu düzeltmiyor. Ücretlerin büyük kısmı şu an asgari ücretin altına düştü. Bu iş kolu ve böylesi kârlı ve teşvik alan bir işletme için düşük bir rakam” diyor. Orhan Zengin ücret artışını net ücret üzerinden artış için mücadele ediyoruz. TPI işçileri uzun zamandır sabırla çalışıyor, Türkiye’de bu işin en iyi işçileri. Biz taslağı hazırlarken uçuk artış rakamları söylemedik. En önemli taleplerimizden bir tanesi net ücret hesabı. Yani arkadaşlarımız Ocak ayında ne maaş alıyorsa Aralık ayında da o ücreti alsın, vergi dilimi, kesinti, nereye ne kesildi, eline ne geçecek dert etmesin. Hazırladığımız taslak bir ilk olacak” diyor.

    İŞÇİLERİN YENİ YÖNETİMDEN BEKLENTİSİ BÜYÜK

    İşçiler için sözleşme sürecinin en önemli anlarından biri de imza aşaması. İşçiler bu sefer bir gece ansızın bitmeyeceğine inanıyor. Orhan Zengin, “Böyle bir şey asla olmayacak. Aldığımız kararları da yaptığımız işleri de temsilcilerimiz ve işçi arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Zaten şube yönetiminde de TPI’den arkadaşlar var. Kabul edilmeyen bir şeyi onlara rağmen imza atacak ya da onlara kabul etmeyi zorlayacak bir anlayışı reddederek geldik buraya” diyor.

    Şube Başkanı Orhan Zengin sözleşme sürecini taslağın oluşturulmasından bu yana temsilciler ile yürütüldüğünü söylerken, işçiler taslak hazırlama veya sözleşme komisyonlarının kurulmadığını, komisyonların olmamasının süreci takip etmeyi zorlaştırdığını söylüyor.

    Orhan Zengin, Petrol-İş İzmir Şubesinde çok uzun zamandır eksikliği görülen işçi eğitimlerini ve sendikal eğitimleri gerçekleştirmeye başladıklarını, sözleşme sürecinden sonra bunun daha da hızlanacağını söylüyor. Zengin, “İşletmelerde işçi haklarına ve mücadelesine ilgili arkadaşlarımız var. Bunu hepimiz için fırsat olarak görüyoruz. Bir arkadaşımız bile herhangi bir zamanda söylediği fikirle önümüzü açacak olursa ne mutlu bize” diyor.

    TPI TÜRKİYE’DE KOMPOZİT KANAT ÜRETİMİNDE TEKEL

    TPI işçileri Türkiye’de kompozit kanat yapımının ilk işçileri denebilir. İşçilerin ustalaşmasıyla Türkiye, EMEA bölgesinin (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) üretim üssü olmuş durumda. İşçiler ayrıca Hindistan’da kurulacak, buradakinin 3 katı büyüklüğünde bir fabrikada start-up yapmak için Hindistan’a gidiyor. Kompozit kanat üretiminde Nordex, Vestas, Siemens, ENERKON gibi enerji tekellerine rüzgar gülü kanadı üreten Amerikan firması, Türkiye’de 150 kişi ile başladığı üretime şu an 2 fabrikayla devam ediyor. Üstelik Maltepe Serbest Bölgesi’nde 2. üretim binası da yapım aşamasında. General Elektrik (GE) LM Wind Power şirketiyle anlaşarak Bergama’da üretime geçse de TPI Kompozit bu ayrılıktan pek etkilenmedi. Öte yandan Aliağa tarafına bir fabrika daha yapılması planlanıyor. İşçiler verdikleri bu bilgilerle şirketin her yıl nasıl büyüdüğünü anlatmaya çalışıyor.

    TPI, 1 GW’lık YEKA ihalesini kazanan Siemens Gamesa ile de anlaşma yaptı. Yatırım teşviki olarak sigorta prim desteği, vergi indirimi gibi büyük teşvikler alan Amerikan şirketinde bu teşvikin işçilere yansıyan bir getirisi olmadı. En son 3 yıl önce ücret artışı pazarlığı yapan işçilerin ücretlerinde, o günden bu yana yükselme yok denecek kadar az. Şirket 3. yılda da işçilerin ücretinin asgari ücretten belirlenmesinden vazgeçmedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İki haftalık ara sona erdi, TBMM yeniden çalışmalara başlıyor
    SONRAKİ HABER

    Bir gün sabaha karşı...
    YAZARLAR
    Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Yargı eliyle gasp

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Denizler devrim demektir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Suriye'de yeni manevra arayışları ve kaçınılmaz son!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Yaşlı şampiyon
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cizre Belediyesi polis ablukasında
    Cizre Belediyesi polis ablukasında

    Polisler, Cizre Belediye binası önüne x-ray cihazı yerleştirmek isteyen polisler, belediye binasını ablukaya aldı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde
    YSK’nin iptal kararına karşı halk eylemleri ikinci gününde

    YSK’nin seçim iptali kararına karşı dün mahallelerde başlayan eylemler ikinci günde de devam ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar
    Canlı Blog: YSK'nin İstanbul'da seçimi iptal kararı sonrası yaşananlar

    YSK, İstanbul seçiminin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Muhalefet karara tepki gösterdi. Gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)
    Denizler anıldı | İl il 6 Mayıs anmaları (2019)

    68 gençlik hareketi önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 47. yıl dönümünde eylem ve etkinliklerle anıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı Adalet Nöbetine başladı
    İstanbul ve İzmir baroları YSK kararına karşı Adalet Nöbetine başladı

    YSK’nin İstanbul seçiminin iptali kararına karşı İstanbul ve İzmir Baroları Adalet Nöbeti başlattı.

    Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası
    Gazeteci Hasan Cemal'e 3 ay 22 gün hapis cezası

    Gazeteci Hasan Cemal, “Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki…” başlıklı yazısı nedeniyle 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti
    YSK’nin iptal kararı üniversitelerde de tepki çekti

    YSK’nin seçim iptali kararı Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin de gündemine oturdu. Öğrencilerle kararı değerlendirdik.

    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır
    Ekrem İmamoğlu: YSK emek hırsızlığı yapmıştır

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı.

    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    Ayşenur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleri 9 Mayıs'ta
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    Premier Lig’de son haftaya Manchester City 1 puan önde giriyor
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans yarı finallerinde son durum
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Eski Futbolcu Iwelumo: Taraftarın gücünü ırkçılığa karşı kullanmalıyız
    Umuttan bir adım ötesi: Varlık
    Umuttan bir adım ötesi: Varlık
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    1 milyon hayvan ve bitki türü yok olma tehdidiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası
    Gazeteci Cansu Pişkin’e 10 ay hapis cezası

    Evrensel Gazetesi Eski Muhabiri Cansu Pişkin’e “Boğaziçililere Özel Savcı” başlıklı haber nedeniyle 10 ay hapis cezası verildi.

    HDP KHK’lilerin mazbatalarıyla ilgili AYM’ye başvurdu
    HDP KHK’lilerin mazbatalarıyla ilgili AYM’ye başvurdu

    HDP, YSK'nin KHK’li belediye başkanlarına ilişkin kararını AYM’ye taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti
    İYİ Parti YSK’nin iptal kararına itiraz etti, YSK reddetti

    İYİ Parti YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararına itirazda bulundu. İtiraz YSK tarafından reddedildi.

    Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası
    Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

    “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladığı için yargılanan Barış Akademisyenlerinden Nüket Esen, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!
    İmamoğlu'yu takipten çıkaran İBB Twitter hesabı eriyor!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabı, seçim iptali kararı ve Ekrem İmamoğlu'yu takipten çıkarması sonrası on binlerce takipçi kaybetti.

    Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı
    Adana'da cinsel istismara uğrayan çocuk intihara kalkıştı

    Adana’da, dayısı ve onun arkadaşının cinsel istismarına uğrayan M.C. şikayetlerine ve ailesinin kendisine inanmamasına isyan etti, intihara kalkıştı.

    Nisan ayında en az 145 iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
    Nisan ayında en az 145 iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

    İSİG Meclisi, Nisan 2019’da yaşanan iş cinayetlerine ilişkin raporu açıkladı. Rapora göre en az 145 işçi geçen ay hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Cezası onanan barış akademisyeni Füsun Üstel, Çağlayan'dan uğurlandı
    Cezası onanan barış akademisyeni Füsun Üstel, Çağlayan'dan uğurlandı

    1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Barış Akademisyenlerinden Füsun Üstel, İstanbul Adliyesinden uğurlandı.

    Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor
    Tutuklu ailelerine engelleme sürüyor

    Yakınları açlık grevi ve ölüm orucunda olan tutuklu yakınlarının pek çok yerde yapmak istediği açıklama ve eylem polisler tarafından engellendi.

    Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü
    Kalekol protestosuna ceza AYM’den döndü

    Anayasa Mahkemesi, kalekol eylemlerinde 3 kişinin ölmesi ile ilgili protestoya verilen ceza ile ilgili, "devlet eylemlere sabır göstermeli" dedi.

    Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın
    Açlık grevindeki vekiller: Öcalan’a tecridin bitirildiği açıklansın

    HDP milletvekilleri açlık grevinin sona ermesi için Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin bitirildiğinin açıklanması gerektiğini söyledi.

    Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi
    Yıldız Sunta’da işten atılan 550 işçinin alacakları ödenmedi

    6 aydır ücret alamadıklarını, borç içinde olduklarını hatırlatan işçiler, alacaklarının nasıl ödeneceği konusunda belirsizliğin son bulmasını istiyor.

    AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım
    AKP’nin 23 Haziran’daki adayı yeniden Binali Yıldırım

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday
    CHP seçimlere girme kararı aldı: Ekrem İmamoğlu yeniden aday

    CHP'de "Boykot mu seçim mi" sorusu yanıtlandı. Olağanüstü toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran'da yeniden aday olacağı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi
    İmamoğlu'nun çağrısı üzerine sanatçılar "#herşeyçokgüzelolacak" dedi

    Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçılar da konuşacak” sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle paylaşım yaptı.

    Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi
    Erdoğan'a göre seçimin iptali demokrasiyi güçlendirdi

    AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin demokrasiyi güçlendireceğini iddia etti.