TÜPRAŞ'ta TİS süreci: İşçiler mücadelenin daha fazla içinde olacak

Turan KARA

İzmir

2019 dönemi toplu sözleşmesi için 4 TÜPRAŞ işletmesi adına temsilciler ve sendika yönetimi ile patron temsilcilerinin görüşmeleri başladı.

TÜPRAŞ işçileri uzun bir zamandır temsilci, delege ve ileri işçilerle yaptıkları toplantıları sonuçlandırarak sözleşme taslağını biçimlendirmişti. Sözleşmede ücret artışı yüzde 50 olarak belirlendi. İşçiler, “Alınacak zam enflasyon oranının altında kalmamalı” diyor.

Son 6 sözleşmedir enflasyon oranı ile paralel ücret zamları alan işçiler henüz çift haneli ücret artışı rakamı görmedi. En yüksek ücret artışının yaşandığı son sözleşmede işçiler yüzde 9 zam almıştı. TÜPRAŞ işçileri ücretlerinin yıllardır aynı seviyede kalarak, reel olarak azaldığını söylüyor.

TÜPRAŞ işçileri, “Aslında enflasyon, Türk lirasındaki değer kaybı ücretlerin erimesi ve alım gücünün düşmesi olarak yansıdı. TÜPRAŞ işçisi kazandığı çalışma ve yaşam koşullarını giderek kaybettiği zamanları yaşıyor. Dolayısıyla aslında daha fazla ücret artışı olmasını isteyen arkadaşlar da var. Bu seviyenin belirlenmesinde TÜPRAŞ rafinerilerinin olduğu illerdeki yaşam düzeyi, alışkanlıklar ve üzerimizdeki kriz baskısı da var” diyor.

İşçiler 4 rafinerinin ortak hareket etme kabiliyetinin giderek arttığını düşünüyor. TÜPRAŞ işçilerinin ücretleri, Star Rafineri işçilerinin ücretinin altına inmesi de başka rahatsızlık konusu.

Aliağa TÜPAŞ işçilerinin temel iddiası örnek mücadele biçimini geliştirmek. Durumu “İşçilerin daha fazla mücadele içinde olacağı bir dönem” diye tarif eden bir işçi şunları söylüyor:

“Bizim üzerimizde de ‘Zaten ücretler iyi, onu alamayanlar var daha ne istiyorlar’ diye baskı kurmaya çalışıyorlar. Çalıştığımız şirket her yıl forbes listesinde üst sıralarda. Türkiye’de ise tek ve en yüksek kazanç elde eden bir şirket ama ülkedeki krizi bahane ediyor.”