04 Şubat 2019 11:22

Suriyeli mülteciler derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

İzmir Torbalı’da derme çatma çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan Suriyeli mülteciler en temel ihtiyaçlardan yoksun yaşıyor.

Suriyeli mülteciler derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

Fotoğraf: DHA

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    İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyeliler, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. İhtiyaçlarının çoğunu karşılayamayan Suriyeliler, gönüllülerin yardımları ile hayatını sürdürüyor. Sağlıksız ortamda büyüyen çocukların birçoğu okula gitmiyor. Genç yaştaki Suriyeliler de çalışma hayatına giremedikleri için zamanlarının büyük bölümünü çadırlarda geçiriyor.

    Torbalı’da birçok farklı noktada kurdukları yaklaşık 6 metrekarelik çadırlarda, kalabalık gruplar halinde yaşayan Suriyeliler, yaz aylarında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Kışın iş bulamayan Suriyeliler, gönüllü vatandaşların kendilerine yaptığı yardımlarla hayata tutunuyor. Çadırlarda kalan çocukların ayaklarında ayakkabı ve çorap olmaması dikkat çekerken, yine temel ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayamayan Suriyeli sığınmacılar, pazar yerlerinde atılan sebzeleri toplayarak yemek yapıyor. Torbalı'nın Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Suriyeliler, tarım arazilerinin yanı başına kurdukları çamurun içindeki çadırları için de arsa sahiplerine para ödüyor. Çadırda yaşayanlardan 3 çocuk babası olan Ramazan Ali (47), çok zor şartlarda yaşadıklarını, kaldıkları çadırların sağlıksız olduğunu, ihtiyaçlarının bir çoğunu karşılayamadıklarını belirtti.

    Fotoğraf: DHA

    TARIM ALANLARINDA ÇALIŞIYORLAR

    Yalnızca Subaşı Mahallesi'nde 18 çadırda yaklaşık 100 kişinin olduğunu söyleyen Ramazan Ali, yazın tarım alanlarında çalıştıklarında günlük 30 TL ile 50 TL arasında yevmiye aldıklarını, kışın ise kimsenin çalışmadığını ve gelen yardımlar ile hayatlarını sürdürdüklerini anlattı. Az da olsa Türkçe konuşabilen Aziz Katvan (22) ise 5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, uzun bir süredir de Torbalı'da yaşadığını söyledi. Evli olan ve ilk çocuğunu da İzmir'de dünyaya getiren Aziz Katvan, acil ihtiyaçları bulunduğunu ifade etti.

    'ÖNCELİĞİMİZ KADINLAR VE ÇOCUKLAR'

    Mülteci Çocuklara Destek Girişimi üyelerinden olan ve 3 yıldır Suriyelilere gıda, eşya, bebek bezi, mama, bebek beşiği gibi yardımlarda bulunduklarını aktaran tiyatro eğitmeni Heval Çamlıbel Bayman (45), daha sonra gönüllü birçok kişinin de kendilerine destek verdiğini söyledi. Evli ve 3 çocuğu bulunan Heval Çamlıbel Bayman, "Biz aile olarak yapıyoruz bu çalışmaları. 3 yıldır çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz çocuklar ve kadınlar. Gücümüz yettiği kadar onlara ulaşarak hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Önce kendi imkanlarımız ile başladık. Sonra çok kalabalık olduklarını gördük. İzmir'in ilçelerinde Torbalı'da, Foça'da ciddi sayıda Suriyeliler var. Çok zor durumdalar gerçekten. Büyük bir bölümü çadırlarda yaşıyor" dedi.

    Fotoğraf: DHA

    'GÖÇ BAKANLIĞI KURULMALI'

    Herkesin önceliğinin çocuklar olması gerektiğine dikkat çeken Bayman, Göç Bakanlığı'na ihtiyaç olduğunu, çünkü 4 milyon Suriyelinin çok ciddi bir nüfus haline glediğini vurguladı. Bu 4 milyonun 1,5 milyonunun çocuk olduğunu ifade eden Bayman, "Çocuklar hepimizin önceliği olmalı. 1,5 milyon çocuğun 500 bini hiç okula gitmiyor. Acil dışında hastanelerden hizmet alamıyorlar. Herhangi bir eğitim alamıyorlar. Çok ciddi sıkıntılar var ve bu çocuklar bizim çocuklarımızla aynı ülkede yaşayacak. Burada doğdular, burada büyüyorlar. Çok ciddi bir yoksulluk çekiyorlar. Göç Bakanlığı'nın bu konunun ciddiyetine uygun olduğunu ve bu konuda çok ciddi çabalar içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

    Fotoğraf: DHA

    'ŞİDDET GÖREN ÇOK SAYIDA KADIN VAR'

    Türkiye'de çok sayıda şiddet gören mülteci kadın olduğunu, ayrıca yine çok sayıda çocuk mültecinin çocuk yaşta evlendirildiğini ifade eden Heval Çamlıbel Bayman, şunları söyledi:

    “Çocuk yaşta kızların evlendirildiğine, hamile olduklarına tanık oluyoruz. Bu insanların yasal bir tanımları yok ve başvurabilecekleri merciler sınırlı. Ciddi bir dil sorunu var ve sağlık problemleri var. Nereye başvuracakları belli değil, kendilerini nasıl ifade edeceklerini bilmiyorlar. Savaş gördüğümüz gibi bir şey değil. Onlar çok zor durumdalar.”

    Mülteci Çocuklara Destek Girişimi olarak, ellerinden geldiği kadar yardım yaptıklarını, bütün bu çabaları da çok ciddi bir gönüllü ekip ile birlikte gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bayman, kendilerine Türkiye'nin birçok yerinden gönüllülerin bebek bezi, süt, ıslak mendil gibi malzemeler gönderdiklerini, aldıkları bu yardımları zor durumdaki Suriyelilere ulaştırdıklarını belirtti. (İzmir/DHA)

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