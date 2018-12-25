Suriyeli mülteciler kamplarda kış koşullarıyla mücadele ediyor

Suriye’de mülteci kamplarında barınan siviller, çevreden topladıkları naylon, plastik gibi malzemeleri yakarak ısınmaya çalışıyor. Mülteciler, solunum rahatsızlıklarına yol açan bu malzemeleri de bulamadıklarında, çocuklarının elbiselerini dahi yakmak zorunda kalıyor.

Türkiye-Suriye sınırında barınan on binlerce mülteci, sekizinci kez zorlu kış koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Sivil yardım kuruluşları, kamplarda kalan mültecilerin ancak yüzde 20’sine ısınma malzemesi dağıtabildi.

Isınma malzemesi almaya güçleri olmayan mülteciler, naylon ve lastik ürünleri yakarak ısınmaya çalışıyor. Bu nedenle solunum hastalıklarına yakalananların sayısının arttığı belirtildi.

AA'nın haberine göre Devrim Tohumları isimli mülteci kampında kalan Hamalı 43 yaşındaki Um Ahmet, "Günlerimizi hastanelerde geçiriyoruz. Eczanelerden ilaç getiriyoruz. Mazot veya odun sobası alamayız. Çünkü para yok. Isınmak için bazen elbiselerimizi yakıyoruz" dedi.

ÇOCUKLAR SABAHTAN AKŞAMA KADAR YAKACAK MALZEME TOPLUYOR

Ahmet Ebu Süleyman ise "Çocuklar sürekli hastalanıyor. Kış sert ve soğuk. Çalışma fırsatım yok. Olsa başka yöntemlerle ısınırım. Mukavva, karton, naylon, lastik, sandık ne bulursak yakıyoruz. Şiddetli yağış yaşanıp, yakacak bir şey bulamayınca çocuklarımın elbisesini yakıp ısınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamplarda yaşayan çocuklarsa zorluklar nedeniyle okula gidemezken, gün boyu çevreden yakacak eşya topluyor.

8 yaşındaki Hamalı Kasım Şukayr, "Mazot sobamız yok. Alacak paramız yok. Poşet, naylon, ayakkabı ve köpüklü sandık yakıyoruz" derken 10 yaşındaki Selim Cüneyt ise "Sabahtan akşama kadar naylon topluyoruz. Kimse odun vermiyor. Mazotumuz yok. Alacak paramız da yok" dedi.

Cüneyt, çıkan dumanın kardeşinde solunum rahatsızlığına yol açtığını söyledi.

Doğu Hama kampındaki Halepli Abdüğaffar Muhammed, "Biz büyükler olarak hastalanıyoruz. Küçükleri sen düşün. Çocuğumu önümde görürken, ona ekmek parası temin edecek maddi gücüm yokken ben nasıl onu ısıtayım bilemiyorum. Ölüm bu hayattan daha kolaydır" ifadelerini kullandı.

Doktor Abdullah Ammuri yardım çağrısında bulunarak, "Hastanelere solunum yolu şikayetleriyle çok sayıda başvuru oluyor. Özellikle hamileler ve çocuklar geliyor. Araştırdıktan sonra kamp sakinlerinin ısınmak için ilkel ve sağlıksız yöntemler kullandıklarını tespit ettik" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)