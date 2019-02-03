İsrail Gazze sınırına 65 kilometrelik metal duvar inşa edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sınırında 65 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa etmeye başlandığını duyurdu.

Netanyahu, hükümet oturumunda yaptığı ve Israel Hayom gazetesinde yer alan açıklamasında, Gazze sınırında inşa edilmeye başlanan metal duvarla Filistinlilerin İsrail'e girmesini engellenmeyi amaçladıklarını söyledi.

Netanyahu, Filistinlilere hedef alarak, "Sükuneti korumazlarsa onlara karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyiz" tehdidinde bulundu.

Gazetede yer alan habere göre, yer üstünde inşa edilecek duvar, yer altında tünellere karşı yapılan sistemin tam üzerinde, 65 kilometre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olacak. Duvar batı yönünde, Filistinli dalgıçların İsrail'e geçmesini engellemek için Akdeniz'de suyun altında ve üstünde inşa edilen sistemle birleştirilecek. Güney yönünde ise duvar Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanacak. (DIŞ HABERLER)

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