İsrail: Suriye ve başka ülkelere binlerce saldırı düzenledik

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Eizenkot, İsrail’in Kanal2 televizyonuna verdiği röportajda, “Son dört yıl içinde Suriye’de ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik” dedi.

SALDIRILARDAN GURUR DUYUYORMUŞ!

Gelecek hafta görevi sona erecek olan General Eizenkot, ordunun büyük bir savaş yapmak zorunda kalmadan gerçekleştirdiği operasyonlardan gurur duyduğunu belirterek, ordunun Suriye dışında hangi ülkelerde operasyon yaptığına ise açıklık getirmedi.

İsrail’in her zamankinden “daha güvenli” olduğunu savunan İsrailli general, sözlerini “Ancak başta İran olmak üzere birçok meydan okuma ile de karşı karşıya” ifadeleriyle sürdürdü.

Eizenkot, görevi boyunca kendisini özellikle İran tehdidinin rahatsız ettiğini belirterek, “İran, Suriye’de kendisine özel askeri bir altyapı yapmaya ve ikinci bir cephe açmaya çalışıyor.” dedi.

Eizenkot, ülkesinin ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne bir savaş başlatmasına ilişkin ise “İsrail Gazze’de bir savaşa hazırdı ancak ordu böyle bir seçenek düşünmedi” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU ‘SAVAŞA HAZIR’

Eizenkot, İsrail ordusunun son 20 yıla kıyasla her zamankinden daha çok bir savaşa hazır olduğunu öne sürdü. İsrail savaş uçakları, cuma akşamı Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusunda yer alan Uluslararası Şam Havalimanı’na füze saldırısı düzenlemişti.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA saldırıyı, “İsrail savaş uçakları Şam Havalimanı’nın çevresini hedef aldı. Hava savunma sistemlerimiz saldırıya karşılık vererek füzelerin çoğunu düşürdü. Saldırıda havalimanındaki depolardan biri vuruldu” ifadeleriyle duyurmuştu.

YİNE GAZZE’YE SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki üç noktaya roket ve hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, dün Gazze kentinin doğusunda Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın gözlem noktası olarak kullandığı askeri bir mevziyi bombaladı.

İsrail ordusu bir süre sonra da Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi’nde boş iki araziye roket saldırısı düzenledi.

Filistin sağlık kaynakları, İsrail saldırılarında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bilgisini verdi. İsrail ordusundan da saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Yayın Kurumundan bir süre önce yapılan açıklamada, İsrail’in güneyindeki “Sudot Negev” yerleşim bölgesindeki açık bir alana roket düştüğü kaydedilmişti. Roket atılması neticesinde herhangi bir yaralanma ve hasar olmadığı ifade edilmişti.

Roket atılmasını Gazze Şeridi’ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmamıştı. (DIŞ HABERLER)