27 Ocak 2019 18:41

İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek

İsrail, kendini Venezuela'nın devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido'yu "Ülkenin geçici başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

İsrail'den Venezuela'daki darbe girişimine destek

Juan Guaido | Fotoğraf: Miguel Gutierrez/EPA/AA

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    İsrail, ABD'nin desteğiyle kendini başkan ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

    Başbakan Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajda "İsrail de ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa ülkesine katılarak Venezuela'daki yeni yönetimi tanıdı" ifadesini kullandı.

    Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistinlilere karşı uyguladığı baskı ve ihlaller nedeniyle sık sık İsrail'i hedef alan açıklamalar yapıyordu.

    Venezuela'da hafta içi muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere neden olmuştu.

    Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve ABD başta olmak üzere aralarında Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala'nın da olduğu bazı ülkeler tarafından Guaid "geçici devlet başkanı" olarak tanınmıştı.

    Türkiye, Meksika, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. (AA)

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