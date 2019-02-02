Venezuela'ya darbe girişimi İsviçre ve İngiltere'de protesto edildi

ABD'nin Venezuela'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlar ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanıması İsviçre'nin Cenevre kentinde protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önünde sivillere yönelik silahlı şiddete karşı olmayı sembolize eden Kırık Sandalye Heykeli'nin etrafında toplanan yaklaşık 100 kişi ABD yönetimine tepki gösterdi.

Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero burada yaptığı konuşmada, ABD yaptırımlarına karşı sonuna kadar direneceklerini söyledi.

Valero, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren ülkelere teşekkür etti.

Protesto gösterisine İsviçre Sosyal Demokrat Partisi üyeleriyle, Arjantin, Şili, Kolombiya, Küba, Nikaragua ve Kolombiya gibi ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri destek verdi.

Protestocular gösteri boyunca antiemperyalist sloganlar attı. “Venezuela için barış ve dayanışma”, “Venezuela'da darbeye hayır”, “ABD'nin Venezuela'da karşı saldırganlığını durdurun”, “Venezuela’dan elinizi çekin” ifadeleri yer alan döviz ve pankartlar açtı. (Cenevre/AA)

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BBC VENEZUELA HABERLERİ NEDENİYLE PROTESTO EDİLDİ

BBC’nin ABD yanlısı Venezuela haberleri BBC önünde protesto edildi.

İngiltere’de ‘Devrimci Komünist’ grup öncülüğündeki bir grup, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde İngiliz basınının Venezuella’daki gelişmeleri haberleştirme şeklinin protesto etti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya destek pankartı açan eylemciler, BBC başta olmak üzere İngiliz basınını protesto etti.

Venezuela’ya dönük ABD öncülüğündeki uluslararası baskıyı ‘darbe’ olarak nitelendiren grup, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya da tepki gösterdi.

BBC’nin ve genel olarak İngiliz basının Venezuela’daki gelişmeleri tek yanlı bir biçimde verdiğini ifade eden bir eylemci, “BBC kendi kendisini Venezuela devlet başkanı ilan eden Guaido’nun yanında yer aldı. ABD’deki, İngiltere’deki ve AB’deki yandaşları hikayenin diğer tarafını hiç göstermiyor” diye konuştu.

‘BBC'DEN İĞRENDİM’

Eyleme katılan Kolombiyalı bir başka kişi ise eylemde bulunma amacını “Venezuela’yla ilgili bir sürü yalan söyleyen” BBC’yi protesto etmek olarak açıkladı.

Venezuela’nın uzun süredir yaptırım altında yaşadığını belirten eylemci, ABD’li şirketlerin bu ülkenin petrol gelirlerinin peşinde olduğunu söyledi. (Londra/AA)