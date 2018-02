TBB: İktidarın değil milletin avukatıyız

TBB, meslek kuruluşlarının yapısında yapılmak istenen değişikliklere karşı Ankara'da bir araya gelerek 'İktidarın değil milletin avukatıyız' dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanının TBB’nin de içinde yer aldığı meslek kuruluşlarını hedef alan açıklamaları ve yapısında planlanan değişikliklere karşı “Söz Savunmanın” sloganıyla toplantı gerçekleştirdi. Avukatlar “Türkiye Barolar Birliği ve barolar Türkiye’dir” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen TBB delegeleri, baroların başkan ve yöneticileri, seçilmiş kurulları ile avukatlar Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunu hınca hınç doldururken, salona sığmayan çok sayıda avukat toplantıyı salonun dışından takip etti. Toplantıya CHP’li vekiller, meslek örgütü, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri de katılırken, baroların hukuki süreçte destek sunduğu iş cinayetlerinde hayatını kaybeden maden işçilerin aileleri, şiddet mağduru kadınlar, çevreciler de destek için toplantıdaydı.

‘KAZANACAĞIZ, ÇÜNKÜ BİZ HAKLIYIZ’

Toplantıda konuşan TBB Genel Başkanı Metin Feyzioğlu, toplantının TBB’nin halkla kenetlenmesinin görüntüsü olduğunu belirterek, “Bugün tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Omuz omuza halkımızla birlikteyiz. Kazanacağız çünkü biz haklıyız” dedi. Savunma hakkı için bir araya geldiklerini belirten Feyzioğlu, “Attığımız her adımı, aldığımız her kararı uzun değerlendiririz. Neyi nasıl yapmalıyız, bunlara birlikte karar veririrz. Tek ses olur, doğru olduğunu düşündüğümüzü kimseden çekinmeden herkese kararlılıkla söyleriz. Demokrasi budur” dedi. Baroların gerek seçimleri gerek işleyişiyle tüm Türkiye’ye ve bütün siyasi partilere demokrasi dersi verecek şekilde işlediğini ifade eden Feyzioğlu, “Bir kez bile yanlış söylemedik. Bundan sonra da söylediğimiz her sözde doğrular olacaktır. Bedeli canımız bile olsa ne eğebilirler, ne bükebilirler” dedi.İnsan hakları ve demokrasi için yaşadıklarını belirten Feyzioğlu, “ İnsan haklarını sadece yasalarda yazdığı için değil, hücrelerimizde yaşadığımız için yerine getiriyoruz. Adil yargılama hakkı için yaşıyoruz. Bizden kimse siyasi parti söylemi beklemesin. Bizler Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa, laik, sosyal hukuk devletinin tarafıyız” dedi.

‘AMAÇ HÜKÜMETİN AVUKATINI YARATMA’

Baroların bölünmesi ve parçalanması, avukatların mesleğe kabulünün hükümet organları tarafından yapılmasının avukalatları hükümetin avukatı yapma projesi olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, “İşte buna hayır diyoruz” dedi. Feyzioğlu, avukatların savunma yaparken Adalet Bakanlığı’nın disiplin tehdidi altında olmak istemeyeceğini vurguladı. Hukuk üstünlüğünün sağlanmasının bir beka meslesine dönmüştüğünü ifade eden Feyzioğlu, meslek örgütlerini parçalamanın Türkiye’nin bölünmesi anlamına geleceğini belirtti.

‘FETÖCÜLERİN PROJESİ’

Feyzioğlu, “Meslek örgütlerinin parçalanmasına yönelik proje FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan, hocaları ihraç edilen bir üniversitenin hukuk fakültesinde yazılmıştır. O tarihlerde hayatageçirme fırsatına ulaşamadılar. Hain planı yapanlar hala işbaşındadır. . Devletimizi yönetenleri bu hain plana alet etme çabasındadır. Bunu herkese duyurmak görevimizdir” dedi. Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüştüğünü ve kendilerini dinleyerek kendilerinin haklılık payı olduğuna ilişkin imalarda bulunduklarını belirten Feyzioğlu’nun Başbakan ve Gül’e teşekkür ettiği sırada avukatlar “Bizi kapatmaya çalışan AKP’ye övgüler dizmeyin” diyerek protesto etti. (Ankara/EVRENSEL)



